Friss képek és élő videó Kötcséről

Beindult a Polgári Magyarországért Alapítvány élő közvetítése is Kötcsén.
Beindult a Polgári Magyarországért Alapítvány élő közvetítése is Kötcsén.
A Google Pixel 10 Pro igazi csúcstelefon, lenyűgöző teljesítményt mutat a mindennapokban: félhomályban és vakító nappal szemben is tűéles, színgazdag fotót készít a legbénább fotós kezében. Szupergyorsan, akadás- és bugmentesen üzemel, a készülék brutalista megjelenése karakteres, egyedi, elegáns és tele van hasznos szoftveres featurökkel. Egyetlen igazi hibája, hogy az én ízlésemnek drága, de lehet, hogy tévedek, vagy csak régen volt már igazi csúcstelefonom. Szubjektív teszt és vélemény következik.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
It is the first time a Kyiv government building - in the heavily protected city centre - has been hit since Russia launched its full-scale invasion.