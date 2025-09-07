Friss képek és élő videó Kötcséről

A Google Pixel 10 Pro igazi csúcstelefon, lenyűgöző teljesítményt mutat a mindennapokban: félhomályban és vakító nappal szemben is tűéles, színgazdag fotót készít a legbénább fotós kezében. Szupergyorsan, akadás- és bugmentesen üzemel, a készülék brutalista megjelenése karakteres, egyedi, elegáns és tele van hasznos szoftveres featurökkel. Egyetlen igazi hibája, hogy az én ízlésemnek drága, de lehet, hogy tévedek, vagy csak régen volt már igazi csúcstelefonom. Szubjektív teszt és vélemény következik.