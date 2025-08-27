ARÉNA
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Bosszantó hibát készül orvosolni hamarosan a BKK

Infostart / MTI

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata: a társaság lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Közgyűlés pedig biztosította a munkához szükséges forrást, így a folyamat még az idén megkezdődhet – tájékoztatott a cég.

Azt írták, az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi: elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása.

A közlemény szerint a hibák többsége a nyomtatóegységeknél jelentkezik, amelyek különösen érzékenyek az időjárásra. Csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozáskor a papír könnyebben elakad, emiatt az automaták átmenetileg nem üzemelnek. Az üzemeltető folyamatosan dolgozik a hibák elhárításán, ennek ellenére sokszor előfordul, hogy egy-egy javítás után rövid időn belül újra meghibásodik ugyanaz a gép.

„A folyamatos technikai problémákat az elöregedett géppark és az elhasználódott hardvereszközök okozzák. Hosszú távon csak az automaták teljes körű korszerűsítése hozhat érdemi megoldást, hiszen a készülékekben nemcsak a nyomtatók, hanem a bankjegy- és érmekezelők, valamint a bankkártyás terminálok cseréje is szükséges” – írták.

A 2025-ben induló projekt során a meglévő automaták felújítása mellett vadonatúj, modern készülékek is érkeznek a legforgalmasabb helyszínekre. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az újgenerációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből 35 darab váltja fel a régi gépeket. A teljes hálózat felújítása 2026-ban fejeződik be.

Kitértek arra, hogy a BKK termékei a jegy- és bérletautomaták mellett megvásárolhatók a BudapestGO rendszeren és a BKK ügyfélközpontjaiban is.

