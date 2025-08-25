Nagy áramszünetek a Balatonnál is - mutatjuk a listát

Augusztus 25-e, hétfő és szeptember 30. között összesen 387 településen lehet áramszünet a tájékoztatás szerint.

Bár lesznek olyan helyek, ahol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a kiesés, máshol viszont az egész településen nem lesz áram, 76 helységben pedig a gázszolgáltatás fog szünetelni.

Az Eon egy pontos listát tett közzé arról, hogy melyik településeket érint az áram- és gázszünet, a listát az atv.hu közölte.

A szolgáltató nemcsak az utcákat jelölte meg, de azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés.