ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.42
usd:
339.61
bux:
104703.96
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
Nyitókép: Police.hu

A Balatonból 19 embert mentettek ki a rendőrök

Infostart

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 22. és 23. között tíz esetben összesen tizenkilenc embert mentettek ki a tóból.

A vízirendőrök a pénteken és szombaton kialakult viharokban elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, egy műszaki hibás-, valamint három felborult vitorlás utasait segítették ki szorult helyzetükből - írja a police.hu.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát!

Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!

Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek!

Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!

Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!

Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást!

Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!

Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!

Kezdőlap    Belföld    A Balatonból 19 embert mentettek ki a rendőrök

rendőrség

balaton

mentés

vízirendőrség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Marad az élelmiszer-árrésstop. Ukrajna támadja a Barátság kőolajvezetéket. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatja a nyilvánosságot a kormány múlt heti ülésén hozott döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk a Kormányinfó idején is - percről percre!
Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Aggasztó hírek érkeznek Fehéroroszországból. Aljakszandr Lukasenka elnök nyíltan figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljenek fel a háborúra, és mozgósítási tervet dolgoznak ki. Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Washingtoni borúlátás: kiderült, mikorra várják most az ukrajnai háború végét

Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

"Hűségesküt" tett Ukrajna ügyében a német alkancellár

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok

Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok

Délután fél négykor Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen minden bizonnyal kiderülnek az árrésstop meghosszabbításának részletei, de emellett más lényeges gazdasági kérdések is szóba kerülhettek a múlt heti kormányülésen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon

Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

The Israeli military says it carried out a strike in the area of Nasser Hospital and it "regrets any harm to uninvolved individuals and does not target journalists".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 15:39
Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre
2025. augusztus 25. 15:12
Furcsa rendkívüli ülés az Országgyűlésben – "Nem velünk szúrnak ki"
×
×
×
×