2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Többen egymásba rohantak az M1-esen

Infostart / MTI

Több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy közelében, ezért jelentős a torlódás a sztrádán – közölte az Útinform szerdán.

Azt írták, hogy a 17-es kilométernél csak a legbelső sáv járható, a torlódás 5 kilométeres.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy kamion és két személyautó ütközött össze az említett sztrádaszakaszon.

