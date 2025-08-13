ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres – közölte az Útinform szerda délelőtt.

Mint írták, a sztráda 64-es kilométerénél a külső sávot lezárták, aki teheti, Lajosmizsénél letérve az 5-ös főúton kerüljön.

