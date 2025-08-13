Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Vajon miért nem egy fővárosban tartják az ukrajnai háború végére is kihatható Trump-Putyin csúcsot pénteken? Avagy, miért éppen Alaszka? – merül fel az egykori tévésorozat címét idéző kérdés.