Nem zabos az agrárminiszter

Az agrárminiszter hozzátette: köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalaira.

Nagy István ismertette, hogy a hektáronkénti átlagok minden növényfaj (nyári kalászosok és repce) esetében az ötéves átlagok felett vannak. A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény, az őszi búza idei hozama 5,55 tonna hektáronként, amely az elmúlt öt évhez képest csaknem 2 százalékkal magasabb. Az őszi árpa esetében az országos átlaghozam 5,7 tonna hektáronként. A tritikálét 4,3 tonnás, a tavaszi árpát 4,8 tonnás, a rozst 3,4 tonnás, a zabot 3 tonnás, a magborsót 2,5 tonnás, a repcét pedig 2,9 tonnás hektáronkénti mennyiségben takarították be. A szalma betakarítása és a nyári talajmunkák ütemesen zajlanak.

Hozzátette: az adatok alapján elmondható, hogy az ország ellátásához szükséges termésmennyiség megterem a 2025-2026-os szezonban, és exportra is jelentősebb, millió tonnás nagyságrendű mennyiség kerülhet.

A tárcavezető a közlemény szerint megjegyezte, hogy emelkedést mutat az őszi búza idei vetésterülete, a tavalyihoz képest 5,9 százalékkal. A rozs és a zab esetében jelentős területnövekedés látható ebben az évben. Nagy István kiemelte, hogy a biztonságos élelmiszer-ellátás nemcsak stratégiai, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. A magyar mezőgazdaság több mint 20 millió ember ellátására képes, így jó érzés azt látni, hogy az ágazat szereplőire minden körülmények között lehet számítani - tette hozzá.

Az őszi betakarítású növények esetében, az egységes kérelmekre vonatkozó adatok alapján, az összes idei várható terület több mint 1,5 millió hektár, ami az előző évekhez képest alacsonyabb, bár a napraforgó területe idén is nő. Ennek okai között leginkább az szerepel, hogy a napraforgó az idei és az ezt megelőző időszak extrém időjárási körülményei között jobban teljesít, mint például a kukorica. Ugyancsak növekedést mutat a szója, az elmúlt öt év adataihoz képest mintegy 12 százalékkal haladja meg, idén 79 ezer hektár összterülettel. Ezeknél a növényeknél, tekintve, hogy rosszul tűrik a hosszan tartó aszályt és hőhullámot, terméskiesés várható - olvasható a közleményben.