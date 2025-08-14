ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
aszály
Nyitókép: Pixabay

Fokozódik az aszály, mutatjuk a durva következményeket

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A következő napokban fokozódik a hőség, és nem várható számottevő csapadék az ország nagy részén, így az aszályos körülmények között a nyári növények kényszerérése várható - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták: az elmúlt egy hét időjárását nagyrészt napos, meleg idő jellemezte légköri szárazsággal, csapadék pedig egyáltalán nem hullott. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-60 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult, csak egy-egy nagyobb felhőszakadás által érintett foltban hullott kielégítő mennyiség. A Duna-Tisza közén nagy területen még 10 milliméter sem esett július közepe óta.

Az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedett az egy héttel ezelőtti állapothoz képest. Az ország területének több mint felén a 25 százalékot sem éri el a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában, a mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta rendkívül száraz.

Az átlaghőmérséklet jellemzően 2-4 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A hőség vasárnap tetőzött, akkor 35-40 fok között alakultak a csúcshőmérsékletek, majd hétfőn már csak 30 fok körüli értékeket mértek, de azóta ismét melegedés kezdődött. Éjszakánként azonban jellemzően 15 fok köré esik vissza a hőmérséklet, aminek részben az alacsony páratartalom az oka.

A nyári növények sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső. Azonban vannak vidékek, ahol még elfogadhatók a kilátások, Miskolc közvetlen környékén például még szép zöldek a viaszérésben járó kukoricaállományok, és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók - írták.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is nagyrészt száraz, meleg időre van kilátás, a hőség szombaton tetőzik 35-40 fok közötti maximumokkal. Vasárnap hidegfront érkezik, a hőmérséklet visszaesik néhány fokkal, főként a keleti országrészben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A jövő hét elején ismét melegedés kezdődik, de a hét második felében csökkenni kezd a hőmérséklet, és nő a záporok, zivatarok esélye is. Addig azonban a mezőgazdasági aszály mértékének és területi kiterjedésének növekedése várható, amit gyakran súlyosbít majd légköri aszály is.

Az erős UV sugárzás miatt továbbra is fennáll a zöldségek, gyümölcsök napégésének veszélye.

