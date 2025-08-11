ARÉNA
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: valami készül – képek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán bejelentette, hogy hétfőn összeült a Digitális Polgári Körök alapítóival, akikkel a szeptemberi Digitális Honfoglalásra készülnek.

„Alapítói röpgyűlés. Gőzerővel készülünk a Digitális Polgári Körök első találkozójára ” – írta Orbán Viktor, aki egy linket is megosztott a Digitális Honfoglalás szeptember 20-ra tervezett eseményéről.

