Orbán Viktor: valami készül – képek

Jó hangulatban indult a hét a tőzsdéken, az ázsiai indexek emelkedtek és az európai indexek is kisebb pluszokkal kezdték a kereskedést, bár a lendület nem tartott ki, délutánra lefordult a főbb nyugat-európai indexek többsége. A BUX és az OTP közben új történelmi csúcsot állított fel a nyitásban, de a magyar piac sem tudja függetleníteni magát a nemzetküzi hangulat alól. A befektetők a héten Trump és Putyin találkozójára figyelnek elsősorban, illetve a kereskedelmi háborús hírek lehetnek a fókuszban.