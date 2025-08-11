Orbán Viktor: valami készül – képek

„Alapítói röpgyűlés. Gőzerővel készülünk a Digitális Polgári Körök első találkozójára ” – írta Orbán Viktor, aki egy linket is megosztott a Digitális Honfoglalás szeptember 20-ra tervezett eseményéről.
„Alapítói röpgyűlés. Gőzerővel készülünk a Digitális Polgári Körök első találkozójára ” – írta Orbán Viktor, aki egy linket is megosztott a Digitális Honfoglalás szeptember 20-ra tervezett eseményéről.
Jó hangulatban indult a hét a tőzsdéken, az ázsiai indexek emelkedtek és az európai indexek is kisebb pluszokkal kezdték a kereskedést, bár a lendület nem tartott ki, délutánra lefordult a főbb nyugat-európai indexek többsége. A BUX és az OTP közben új történelmi csúcsot állított fel a nyitásban, de a magyar piac sem tudja függetleníteni magát a nemzetküzi hangulat alól. A befektetők a héten Trump és Putyin találkozójára figyelnek elsősorban, illetve a kereskedelmi háborús hírek lehetnek a fókuszban.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Seven people were killed in the attack, the broadcaster says, with the IDF saying it targeted Anas al-Sharif because he "served as the head of a terrorist cell" in Hamas.