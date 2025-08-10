A Digitális Polgári Körökhöz eddig 57 ezren csatlakoztak. A szervezet hírlevelében pedig az áll, hogy szeptember 20-án DPK I. országos találkozó. Digitális honfoglalás. Kör-gyűlés. Helyszín: Papp László Aréna” - írja a blikk.hu.

Az is megtudható, hogy valamivel több mint 1200 DPK alapítására irányuló kérelem érkezett.

A hírlevélben mindenesetre ismét előkerültek a téglák is: „A jelentkezőket próbáljuk szűrni, téglák, szédelgők, elítéltek” – tették hozzá.

Az index.hu pedig azt írja a levél kapcsán, hogy ebben "a miniszterelnök optimistán nyilatkozott a nemzetközi helyzetről, az orosz–amerikai csúcstalálkozó lehetőségét is megemlítve, amely szerinte az

utolsó esély a gyors tűzszünetre.

Kritizálta az európai vezetőket, amiért elutasították a magyar kormány európai–orosz csúcsra vonatkozó javaslatát".

A rendezvényről már Facebook-esemény is készült. Ebben azt is írják, hogy a gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: “a végén mindannyian magyarok vagyunk."