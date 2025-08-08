Más bankot is elért a dupla terhelések átka – itt a magyarázat

Az OTP Bank tájékoztatása szerint külső szolgáltatónál volt a hiba. Az Index úgy értesült, hogy a problémát az Országos Fizetési Szolgáltató (OFSZ) hibás adatbázisa okozta. A szervezet közleményt adott ki az ügyben.

„Az Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. szállítójánál 2025.08.06-án bekövetkezett technikai hiba miatt több partnerbankunk ügyfeleinek egyes kártyás vásárlási tranzakciói duplán kerültek terhelésre. A hiba elhárítása haladéktalanul megtörtént. Az érintett kártyabirtokosoknak ezzel kapcsolatosan nincs teendője, mert a tévesen beterhelt összegek teljeskörű jóváírásáról a saját kártyakibocsátó bankjuk automatikusan gondoskodik. Az okozott kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk minden érintett ügyféltől és pénzforgalmi szolgáltatótól” – írták.

Az nem derült ki, hogy pontosan mi okozta a technikai hibát és mennyi ügyfél érintett.