ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.62
usd:
340.52
bux:
0
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Woman checking her balance online on a mobile phone.
Nyitókép: Georgijevic/Getty Images

Más bankot is elért a dupla terhelések átka – itt a magyarázat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Csütörtökön az OTP-n kívül az Erste ügyfelei is azzal szembesülhettek, hogy bizonyos tételeket kétszer vontak le a számlájukról.

Az OTP Bank tájékoztatása szerint külső szolgáltatónál volt a hiba. Az Index úgy értesült, hogy a problémát az Országos Fizetési Szolgáltató (OFSZ) hibás adatbázisa okozta. A szervezet közleményt adott ki az ügyben.

„Az Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. szállítójánál 2025.08.06-án bekövetkezett technikai hiba miatt több partnerbankunk ügyfeleinek egyes kártyás vásárlási tranzakciói duplán kerültek terhelésre. A hiba elhárítása haladéktalanul megtörtént. Az érintett kártyabirtokosoknak ezzel kapcsolatosan nincs teendője, mert a tévesen beterhelt összegek teljeskörű jóváírásáról a saját kártyakibocsátó bankjuk automatikusan gondoskodik. Az okozott kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk minden érintett ügyféltől és pénzforgalmi szolgáltatótól” – írták.

Az nem derült ki, hogy pontosan mi okozta a technikai hibát és mennyi ügyfél érintett.

Kezdőlap    Belföld    Más bankot is elért a dupla terhelések átka – itt a magyarázat

erste bank

otp bank

hiba

elszámolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda
A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Kijelentette: az orosz-amerikai - körvonalazódó - csúcstalálkozó negatív következménye lehet, hogy "mellékszereplők leszünk a saját kontinensünkön", pozitív következménye viszont a béke. Az EU vezetőiben nem bízik, szerinte német és francia vezetésével azonnal orosz-európai csúcsra van szükség.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepetés: így reagált a forint az inflációra

Meglepetés: így reagált a forint az inflációra

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam. A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Fontos, hogy ma érkezik még az államháztartás havi egyenlege, amely a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási átszervezés az első magyarországi akkugyárban: többszáz dolgozót érint, mi lesz az üzemmel?

Óriási átszervezés az első magyarországi akkugyárban: többszáz dolgozót érint, mi lesz az üzemmel?

Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

The escalation faces opposition in Israel, including from hostage families, while there is also concern that more Palestinian civilians will be killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 08:59
Szamos Miklós másik cukrászdájánál is rendőrök és behajtók jelentek meg
2025. augusztus 8. 08:23
Másként védik a magyar politikusokat az egyenruhások
×
×
×
×