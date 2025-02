Varga G. Gábor: a papíralapú beszállókártyák megszüntetése komoly fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvet

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, jelentős változásokat jelentetett be a Ryanair légitársaság, többek között azt, hogy szeretnének papírmentessé válni, ezért 2025 májusától csak a digitális beszállókártyát fogadják el az utasoktól, akiknek ehhez a telefonjukra le kell tölteniük a Ryanair alkalmazását. Michael O'Leary vezérigazgató szerint az utasok 60 százaléka már egyébként is ezt a lehetőséget használja. Jelenleg 55 euróba került beszállókártyát kérni vagy nyomtatni, ha valaki elfelejtette letölteni a digitális verziót, azonban májustól ez a szolgáltatás is megszűnik.

"Ez nagyon nagy eséllyel egy jó PR-fogás, amivel a Ryanair most bekerül megint a hírekbe. Európában a diszkont légitársaságoknál a digitális beszállókártyák eddig is uralták az utazást, és most mindössze annyi történik, hogy minden légitársaság, nem csak a Ryanair, megpróbálja automatizálni az utasfelvétel folyamatát, és kiiktatni a kinyomtatott beszállókártyát a rendszerből" – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor, az Egek ura blog szerkesztője. A bejelentés megalapozatlanságát mutatja szerinte, hogy sok kérdésre nincs válasz, például arra, hogy mi történik azokkal az utasokkal, akiknek lemerül, elvész, tönkremegy a digitális eszközük, vagy azokkal, akiknek nincs is ilyen digitális eszközük, okostelefonjuk.

A szakértő azt sem érti, hogy miért akarja a Ryanair a papíralapú beszállókártyát teljesen megszüntetni, mert ez megoldható a már most is szinte minden repülőtéren működő utasfelvételi automatákkal. A cél az, hogy a beszállókártyákat ne a check-in pultokban ülő alkalmazottak készítsék el, de Varga G. Gábor úgy látja, hogy az utasfelvételt nem lehet teljes mértékben kiiktatni a rendszerből, csak az arányt lehet lecsökkenteni, mert számos olyan alkalom van, amikor emberi beavatkozást igényel az utasfelvétel.

Problémásnak véli a Ryanair ötletét más okból is, így például felhívta a figyelmet arra, hogy Európában jó néhány olyan repülőtér van még, ahol helyi törvényi szabályozás, hatósági előírás vagy akár az informatikai infrastruktúra hiánya miatt nem fogadják el a hatóságok a mobiltelefonos, digitális beszállókártyákat. Ebben az esetben ezeket az útvonalakat a Ryanairnek fel kellene adnia, ami nyilván nem lehet cél. "Az utasokat még inkább próbálják ösztönözni arra, hogy az online kártyát használják, és mivel a papírkártya kiállítása eddig is rendkívül drága volt" – mondta Varga G. Gábor.

A szakértő azt is kiemelte, hogy ez a lépés felvet még egy súlyos kérdést: a beszállókártyák kinyomtatásáért eddig elkért 40-50 eurós díj akkor tulajdonképpen extraprofit volt az elmúlt 10-15 évben? "Ha most a beszállókártya-kiállítást meg akarja szüntetni a légitársaság, akkor ezzel azt is mondja, hogy ez egy teljesen fölöslegesen beszedett díjtétel volt. Ez nagyon komoly fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvet" – mondta.