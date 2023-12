Kiderítettük, hogyan terveznek meg egy-egy kerékpáros útvonalat Budapesten

Folyamatosan jönnek létre a fővárosi kerékpárutak. Mint arról az Infostart is beszámolt, Óbudán hetek óta építik azt a kerékpársávot, amelynek köszönhetően biztonságosabb lehet például a Serfőző utca–Árpád fejedelem útja kereszteződés, ahol nemrégiben halálra gázoltak egy kerékpárost. Itt több forgalomtechnikai megoldással igyekeznek biztonságosabbá tenni az elágazást.

Szintén az Árpád fejedelem útján hoz létre új kerékpársávot a főváros. „Ennek a fejlesztésnek az a célja, hogy a Margit hídtól északra, illetve az Árpád hídtól délre nagy forgalmú létesítményeket tegyen könnyebben elérhetővé, amelyek jelenleg gyalog is nehezen megközelíthetőek. Az Árpád fejedelem útja és a Lajos utca találkozásánál a Zsigmond téri átvezetés is ezt a célt fogja szolgálni” – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szakszóvivője.

Kitért arra is, hogy a kerékpárutak kialakítását milyen egyeztetések előzik meg. „Alapvetően az érintett kerületekkel, emellett a kerékpárforgalmi főhálózati terv is tartalmazza ezt az útszakaszt. Aki jár erre, most is azt tapasztalhatja, hogy jelentős kerékpárforgalom zajlik itt. A hálózati kapcsolat hiánya miatt sokan viszont csak szabálytalanul vagy rendezetlenül, a járdán kerékpározva tudnak haladni.”

Autók a járdán

Az InfoRádió Árpád fejedelem úti hallgatói közül többen jelezték, hogy a kerékpársávok kialakítása óta több autós a gyalogosok számára fenntartott járdán parkol.

Megkerestük az ügyben illetékes BKK-t, szerettük volna megtudni, hogy a helyi önkormányzatokon és a helyben élő kerékpárosokon túl kikérik-e közvetlenül is a helyben élők véleményét arról, hogy a tervezett változások megfelelnek-e számukra. A BKK írásban válaszolt megkeresésünkre, kiemelve, hogy a fejlesztésekkel a közlekedési módok közti egyensúly a célja, és előnyben akarja részesíteni azokat a közlekedési módokat, amelyekkel fenntartható módon lehet a városban utazni. Hozzátette, a tervezési folyamatban a kerületi döntéshozókkal és az érintett civil szervezetekkel is egyeztetnek, továbbá figyelembe veszik a beérkező lakossági véleményeket is.

A BKK azt is jelezte, hogy fokozott figyelemmel járnak el a gyalogosok ügyében is, hisz mindenhol meg kell lennie a minimum másfél méteres járdaszélességnek. A fővárosi közgyűlés által elfogadott budapesti mobilitási terv előírja, hogy 2030-ra a fenntartható közlekedési módok használatával, gyalog, kerékpárral, illetve közösségi közlekedéssel megtett kilométerek aránya 80 százalékra kell, hogy emelkedjen.