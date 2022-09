Szombathely nem adja át a vízközművagyonát, de így is tulajdonos lehet az állam

Szombathely nem adja át az államnak 21 milliárdos vízközművagyonát, erről rendkívüli közgyűlésen döntöttek a képviselők – írja a nyugat.hu.

Az önkormányzat péntek délelőtt tartott rendkívüli közgyűlést, mivel gyors döntésre volt szükség: a Vasivíz Zrt. hamarosan összehívja saját taggyűlését, ahol a tulajdonosok álláspontja alapján a cégvezetés is meghozza döntését. Az államnak most is van 4,2 százalékos tulajdonrésze, így ha valamelyik kistulajdonos önkormányzat hajlandó lemondani, az állam megkaphatja az ötszázalékos tulajdonrészét.

A legnagyobb tulajdonos a maga 52,9 százalékával Szombathely, ezenkívül több kisebb település, az állam és egyéb tulajdonosok is osztoznak a cégen. Ha az állam pénzt ad a Vasivíz üzemeltetéséhez, lehetnek változások a tulajdonrészben. Mivel a pénz alaptőke-emelésként érkezik, az módosítja a cég tulajdoni arányait.

A Szombathely tulajdonában lévő, 52,9 százalékos tulajdonrészt jelentő részvények értéke 620 millió forint. Ha az állam ennél nagyobb tőkeinjekciót ad, akkor többségi tulajdonos lesz a Vasivízben.

A kormány jelezte a többnyire önkormányzatok által tulajdonolt vízközműcégek felé, hogy a jövőben csak akkor számíthatnak állami támogatására, ha csatlakoznak a Nemzeti Vízközmű Zrt.-hez. Emiatt több település, tartva az elszabadult energiaáraktól, lemondott vízműcégéről, míg mások ellenállnak az ajánlatnak, illetve kivárnak a döntéssel.

