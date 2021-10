Kormányhatározatban kéri Orbán Viktor az EU intézményeit a tagállami szuverenitás tiszteletben tartására - a nap hírei

Az uniós jog elsőbbsége kizárólag azokon a területeken állhat fenn, ahol az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik – áll abban a kormányhatározatban, amelyet szombat reggel írt alá a miniszterelnök. Orbán Viktor üdvözli a lengyel alkotmánybíróságnak a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról hozott határozatát, egyben felkéri az unió intézményeit, hogy tartsák tiszteletben a tagállami szuverenitást. A kormányhatározat megállapítja, hogy a lengyel alkotmánybíróság döntését az európai uniós intézmények rossz gyakorlata váltotta ki, amely nincs tekintettel a hatáskör-átruházás elvére.

A jövő héttől már India és Magyarország között is szabadon utazhatnak a két állam beoltott állampolgárai - közölte Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: Új-Delhivel is lezárultak a tárgyalások a vakcinaigazolások kölcsönös elfogadásáról. Bejegyzése szerint a koronavírus-fertőzések negyedik hulláma miatt jó lenne, ha minél többen felvennék az oltást.

Kiemelten figyel a kórházi várólisták rövidítésére a kormány – írja közleményében az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós szerint 6 ezer halasztott műtétet kell elvégezni ahhoz, hogy elérhető legyen a járvány előtti helyzet. Hozzátette: Magyarország a várólisták terén 2019-ig a legjobb 10 közé került Európában. Az emelkedő járványadatokról azt mondta: várhatóan a megbetegedettek száma nem éri majd el a harmadik hullám adatait.

A második üteméhez érkezett a kórházfelújítási program – írja közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezúttal 17 fővárosi székhelyű kórház újulhat meg 60 milliárd forintból. A projekt bővítése 9, már az első ütemben is szereplő kórházat érint, továbbá két új Pest megyei intézmény is, a váci Jávorszky Ödön Kórház és a kistarcsai Pest Megyei Flór Ferenc Kórház is részt vesz a felújítási programban.

Havi 40 ezer forintos támogatást igényelhetnek a dolgozni visszatérő kisgyerekes szülők - közölte közösségi oldalán a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin kifejtette: azok a 3 év alatti kisgyereket nevelő édesanyák élhetnek ezzel, akik visszatérnének a munkaerőpiacra és ezalatt gyermeküket nem önkormányzati fenntartású intézményben helyeznék el. Kifejtette: a támogatás 2022. december 31-éig kérhető a Magyar Államkincstár honlapján.

Véglegessé váltak a szavazóhelyiségek és az időpontok az ellenzéki előválasztás vasárnap kezdődő és október 16-ig tartó második fordulójára. Az Országos Előválasztási Bizottság azt közölte: a szavazásnál az egész ország egy választókerületnek számít. A DK kormányfőjelöltje, Dobrev Klára ma Budapesten tartotta kampányrendezvényét. Riválisa, Márki-Zay Péter holnap tart választási nagygyűlést a fővárosban a javára visszalépett Karácsony Gergellyel – együtt.

Csehországban a jobboldali hárompárti Spolu koalíció nyerte a kétnapos képviselőházi választást. A szavazatok csaknem száz százalékát összegző Cseh Statisztikai Hivatal szerint a Spolu megkapta a szavazatok 27,75 százalékát.A második helyen az eddig kormányzó centrista ANO végzett 27,17 százalékkal, míg a harmadik hely a szintén jobboldali kétpárti Polgármesterek-Kalózok koalícióé 15,57 százalékkal. A két jobboldali koalíció már bejelentette, hogy közösen akar kormányozni. Andrej Babis cseh kormányfő, az ANO pártelnöke elismerte mozgalma választási vereségét, de nem zárta ki, hogy az államfőtől mégis ő kap majd kormányalakítási megbízatást. A választási részvétel 65 és fél százalékos volt, ez magasabb mint 4 évvel ezelőtt.

Bejelentette lemondását Sebastian Kurz osztrák kancellár az esti kabinetülés után, az ellene irányuló korrupciós vizsgálatok nyomán. Közlése szerint Alexander Schallenberg külügyminisztert javasolja utódjának. Egyben bejelentette, hogy az Osztrák Néppárt frakcióvezetőjeként folytatja politikai karrierjét.Sebastian Kurz ismételten hangsúlyozta, hogy hamisak az ellene felhozott vádak.

Kampányt indít majd a halálbüntetés globális eltörléséért Franciaország a 2022 januárjától kezdődő uniós soros elnöksége idején - jelentette be Emmanuel Macron elnök. Az államfő a halálbüntetés franciaországi eltörlésének 40. évfordulója alkalmából, valamint az október 10-i halálbüntetés elleni világnap alkalmából hozzátette: emellett egy ENSZ határozatot is kezdeményez majd, amely arra kötelezné az országokat, hogy évente jelentsék a meghozott halálos ítéletek és a végrehajtott kivégzések számát.

Terrorelhárítási és humanitárius kérdésekről egyeztettek amerikai diplomaták az Afganisztánban hatalomra került radikális iszlamista tálibok képviselőivel a katari fővárosban, Dohában. Az afgán küldöttséget vezető Amir Hán Muttaki, a tálib vezetés külügyminisztere elmondta, hogy a tálib delegáció az amerikai féltől az afgán központi bank zárolt valuta-tartalékainak feloldását és humanitárius segélyt kért Afganisztán számára. Az amerikai fél támogatást ígért az afgán oltási kampány számára. Amerikai tisztségviselők szerint a kétnapos dohai tárgyalások egyik kiemelt napirendi pontja az lesz, miként lehet elejét venni annak, hogy a tálibok uralta Afganisztán ismét a terrorizmus melegágya legyen. Szintén terítékre kerül majd az Afganisztánban rekedt amerikai állampolgárok biztonságos hazaszállítása is. Az afgán küldöttség a napokban európai tisztségviselőkkel is találkozik majd.

Válságértekezletet kezdeményeztek az angol labdarúgó élvonal klubjai, miután a Newcastle United egyesülete csütörtökön 430 millió euróért egy szaúd-arábiai hátterű konzorcium kezébe került. A Premier League klubjai szerint a világ egyik legnézettebb bajnokságának megítélése sokat romolhat az üzlet miatt: korábban az Amnesty International jogvédő szervezet is sürgette a liga vezetését, hogy az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban vizsgálja meg a tulajdonosokat és a vezetőket. A szaúdi ügyletet sokan bírálták Nagy-Britanniában, ismerve a szaúdi állam emberi jogi gyakorlatát.