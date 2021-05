Elkezdődhet a munka az angyalföldi Göncöl utcában

Véget ért a szerződéskötés folyamata, előreláthatóan 2021 júniusában elkezdődhet a Göncöl utca felújítása a Kámfor utca és a Rákos-patak között – tudatta a közlekedési központ. A mintegy 1,4 kilométer hosszú szakasz északi részén teljesen megújul az Újpalotai út–Göncöl utca–Szekszárdi utcai csomópont. A Szekszárdi utca és az Újpalotai út egyesítésével, illetve a jelenlegi csomópont kisebb eltolásával a Göncöl utcai kapcsolódás egyszerű útcsatlakozássá válik.

A beruházás az Újpalotai út csomópontjának átépítésén túl további korrekciókat és az útburkolatok felújítását is tartalmazza. Az új kialakítással a Göncöl utca forgalmi irányai közelebb kerülnek egymáshoz, így a fő irányon kívül az elsőbbségi viszonyok is átláthatóbbá válnak. Ezzel az átépítéssel a kerékpárral, valamint a gyalog közlekedők is biztonságosabban és kényelmesebben kelhetnek át az úton – teszik hozzá.

Jelenleg a Göncöl utcában a kerékpársáv a parkolósáv menetirány szerinti jobb oldalán helyezkedik el. A felújítások után a biciklisáv a forgalmi sáv és a parkolósáv közé kerül, a parkolók pedig a szegélyek mellett lesznek. A további szakaszon a csomópontok kisebb módosítására, valamint a belátást akadályozó kijelölt várakozóhelyek eltávolítására van szükség. A kivitelezés várhatóan idén decemberben fejeződik be.

Kiemelik, a BKK sokkal kedvezőbb áron kötötte meg a szerződést a Colas Út Zrt.-vel, a XIII. kerületi Göncöl utca korszerűsítése az eredetileg tervezett bruttó 1,153 milliárd forint helyett a tartalékkerettel együtt bruttó 643,5 millió forintba kerül.

Még számos korszerűsítés várható az idén

„A nehézségek, valamint a szűkös anyagi források ellenére a BKK elkötelezett a fejlesztések megvalósítása mellett, ezért a beruházásában több jelentős útfelújítás várható” – írja közleményében a vállalat.

A rákospalotai Deák utcában, az újbudai Péterhegyi úton és az újpesti Rózsa utcában a nyáron indulhat a rekonstrukció.

Ha sikerrel zárulnak a közbeszerzési eljárások, útfelújítás indulhat idén a terézvárosi Podmaniczky utcában, a zuglói Vezér utcában, valamint az újpalotai Erdőkerülő utcában és Zsókavár utcában.

Mindezek mellett a XXII. kerületi Nagytétényi út–Mária Terézia utca–Tóth József utca csomópontban körforgalom épülhet, és a hozzá csatlakozó Mária Terézia utca is megújul a Donszky Árpád utcai csomópontig.

Az útfelújítási program további eleme az Üllői út Szarvas csárda tér és városhatár közötti 4,2 kilométeres szakaszának, továbbá a Mester utca Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszának felújítási terve.

Nyitókép: Pixabay.com