2025. december 12. péntek
Egy Ferrari Purosangue alapján készült MANSORY X DUBAI POLICE 1000 gépkocsi.
Ferrarival járőröznek a rendőrök - fotók

Extrém Ferrarival ünnepli a dubaji rendőrség az álomautóflottája születésnapját.

A világ leglátványosabb rendőrautó-flottája újabb különlegességgel bővült: a dubaji rendőrség bemutatta vadonatúj Mansory Ferrari Purosangue-ját, amellyel a luxusjárőrözés 12. évfordulóját ünneplik.

A Pugnator névre keresztelt, mindössze hét darabos szériából származó autót a Turisztikai Rendőrség egy különleges eseményen leplezte le – írja a hvg.hu.

A Mansory által átépített Purosangue teljes karbonkülsőt kapott, hátsó szárnnyal, sportos első lökhárítóval és kovácsolt FC.5 kerekekkel. A 6,5 literes, tuningolt V12-es motor 755 lóerőt ad le, így a rendőrségi Ferrari 3,1 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, végsebessége pedig 320 km/h.

A rendőrség közlése szerint az új járőr főként ikonikus turisztikai helyszíneken – például a Burdzs Kalifa és a JBR környékén – teljesít majd szolgálatot, erősítve a rendőri jelenlétet.

A 2013 óta épülő luxusflotta olyan modelleket vonultat fel, mint a Bugatti Veyron, a Lamborghini Aventador vagy az Aston Martin One-77; ma már 56 ilyen különleges járőrautó vigyázza Dubai utcáit.

