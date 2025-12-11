ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.74
usd:
328.42
bux:
109359.08
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyomirtót permetez egy traktor egy kukoricaföldön a Baranya megyei Somberek közelében 2017. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Greenpeace: újabb fordulat a glifozát-botrányban

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Visszavontak egy tanulmányt, amely egy rangos külföldi tudományos folyóiratban jelent meg huszonöt évvel ezelőtt, és azt állította, hogy a glifozát nem jelent egészségügyi kockázatot az emberre. Az ügy részleteiről a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét kérdezte az InfoRádió.

„A glifozát a legnagyobb mennyiségben használt növényvédő szer a világon. A legelterjedtebb gyomirtó, ami az összes Európában felhasznált ilyen vegyszer nagyjából harmadát adja. A világnak azokon részein, ahol pedig engedélyezett génmódosított növények termesztése, ott még nagyobb arányban alkalmaznak glifozátot” – magyarázta Simon Gergely.

A Greenpeace vegyianyag-szakértője úgy véli, elegendő tudományos bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy az anyagot végleg ki lehessen vonni Európából, mert nem felel meg a jelenlegi jogszabályoknak, szerintel egyaránt káros az emberre és a természeti környezetre. Simon Gergely emlékeztetett arra, hogy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság is több mint 40 pontban emelt kifogást a szer ellen. Például azért mert

a gyártó nem szolgáltatott elegendő adatot a glifozát hatásairól, és így nem lehet eldönteni, hogy a használata milyen mértékű kockázatokkal jár.

A zöld szervezet szakértője úgy véli, ha következetesen alkalmaznák az uniós előírásokat, akkor már be kellett volna tiltani a glifozátot, mert régóta tudott, hogy komoly kockázatot jelent a biodiverzitásra, károsíthatja az idegrendszer fejlődését és veszélyezteti a mikrobiomot is. „A legkomolyabb érv a glifozát ellen, hogy az Egészségügyi Világszervezet Rákkutatási Intézete daganatkeltő anyagnak minősítette, viszont ezt az Európai Unió nem vette figyelembe” – közölte a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

Simon Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy többször is hamis álítások jelentek meg a glifozátról, a legutóbbi esetben a Regulatory Toxicology and Pharmacology szaklapban jelent meg egy kutatás, amely azt állította, hogy a glifozát veszélytelen anyag, de mint kiderült, a cikket jegyző tudósok valójában nem voltak szerzői a jelentésnek, ezért kellett visszavonni a szakcikket.

A glifozátot Magyarországon ugyancsak széleskörűen használják. „Ez messze a legnagyobb mennyiségben alkalmazott gyomirtó szer. Pedig a Greenpeace már többször bemutatta, hogy magyar mezőgazdaság igenis tudna élni nélküle.

Így viszont szinte minden mezőgazdasági termékbe bekerül”

– mondta Simon Gergely, és hozzátette, pékárukban, tésztákban, sörben, borban és vizeletben is kimutatták már a glifozátot, illetve a bomlástermékeit. Ennek ellenére sem vizsgálják, hogy milyen arányban felelős ez a vegyszer a rákos megbetegedésekért, a hormonális elváltozásokért vagy az idegrendszeri károsodásokért. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vasúti síneket is glifozáttal permetezik, hogy kiirtsák a pályák mentén a gyomnövényeket.

A Greenpeace szakértője azt is hangsúlyozta, hogy az élénk szakmai viták dacára, két éve újra engedélyezték az Európai Unióban a glifozát használatát. A tagállamok többsége támogatta, hogy ismét lehessen használni a szert, de mivel nem volt minősített többség, ezért az ügy az Európai Bizottság elé került, a testület pedig – a környezetvédők tiltakozásai ellenére – úgy határozott, hogy tíz évre ismét engedélyezi a glifozátot. „A zöld szervezetek pert indítottak, és ez jelenleg is folyik” – mondta Simon Gergely.

Kezdőlap    Tudomány    Greenpeace: újabb fordulat a glifozát-botrányban

eu

vegyszer

gyomirtó

glifozát

simon gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy öt évvel, 2040-ig kitolja a belsőégésű motorral szerelt autók új autó értékesítésének betiltását, miután a régió legnagyobb autógyártó országai erős nyomást gyakoroltak a döntéshozókra - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 12:04
Bajban az oltástagadók: több mint 22 milliós minta bizonyítja az mRNS-vakcinák hatékonyságát
2025. december 11. 07:36
Négy éve újra kivándorlóország Magyarország, de pár mikrofolyamat nem látszik eléggé
×
×
×
×