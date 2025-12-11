ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.72
usd:
325.94
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az 1989-es népfelkelés 35. évfordulója alkalmából a temesvári Új Ezredév Református Központban megrendezett gálaesten 2024. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Szőlő utcai indulatok – Hatóságok elleni indulatkeltésről beszél Sulyok Tamás államfő

Infostart / MTI

A köztársasági elnök nyomatékosítani kívánja azt a nyilvánvaló tényt, hogy eleve teljes a nemzeti egyetértés a gyermekekkel szembeni bűncselekmények mélységes elítélésében és az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyomatékosítani kívánja azt a nyilvánvaló tényt, hogy eleve teljes a nemzeti egyetértés a gyermekekkel szembeni bűncselekmények mélységes elítélésében és az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében, függetlenül attól, hogy milyen közösségben, oktatási, nevelési, gyermekvédelmi intézményben, javítóintézetben, vagy akár családon belül történik az elkövetés - közölte a Sándor-palota csütörtökön.

A gyermekek a nemzet, a társadalom legnagyobb értékei, ezért a nevelésükkel és védelmükkel foglalkozók feladata és munkája minden tiszteletet és elismerést megérdemel. A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő - állami és nem állami - szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök. Ezek alkalmazásával minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és - legfőképpen - hatékony megelőzése megtörténjen. Mivel mindenfajta hangulatkeltés, valamint a hatóságok és érintett szervek iránti indulatok szítása hátráltatja az igazság kiderítésének folyamatát, a gyermekek és fiatalok megóvása iránti valós elkötelezettség higgadt, felelős és következetes hozzáállást követel meg mindenkitől, különösen a közhatalmat gyakorlóktól és a közélet szereplőitől - emelték ki a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Szőlő utcai indulatok – Hatóságok elleni indulatkeltésről beszél Sulyok Tamás államfő

gyermekvédelem

sulyok tamás

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.
 

Elfogadhatatlan célok – nem kertelt Friedrich Merz az amerikai biztonsági stratégia kapcsán

Szergej Lavrov: az Ukrajnába vezénylendő európai katonák legitim katonai célpontok

Orosz vagyonok lefoglalása: Belgium szembe megy az EU-val

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb rekordok dőltek az amerikai tőzsdéken

Újabb rekordok dőltek az amerikai tőzsdéken

Eleinte bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, két ellentétes erő hatott és hat ma a piacokra: egyrészt tegnap az amerikai jegybank kamatot vágott és további kamatcsökkentéseket jelzett előre, ami javította a befektetői hangulatot, de ezt követően rontotta a képet, hogy az Oracle a vártnál gyengébb negyedéves számokat tett közzé, ami miatt újra előkerültek a mesterséges intelligencia buborék kipukkanásával kapcsolatos félelmek. A nap végére azonban már felfelé vették az irányt a tőzsdék, ez alól nem kivétel a hazai piac sem: a BUX nagyot emelkedett elsősorban a ralizó OTP-nek köszönhetően, miután több magas célár is jött a bankpapírra. Az amerikai tőzsdéken alapvetően pozitív volt a hangulat: az S&P 500 és a Dow Jones rekordmagasan zártak, a Nasdaqot viszont lehúzta az Oracle vártnál gyengébb gyorsjelentése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése

Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése

A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US sanctions six more ships after seizing oil tanker off Venezuela

US sanctions six more ships after seizing oil tanker off Venezuela

The Trump administration says the tanker was involved in “illicit oil shipping”, but Venezuela accuses the US of “theft” and “piracy”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 19:31
Nemet mond a bunyós bringaút helyzetének rendezésére a kerékpárügyi államtitkár
2025. december 11. 19:09
MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük
×
×
×
×