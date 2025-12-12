ARÉNA - PODCASTOK
Egy ló fekete háttér előtt.
Nyitókép: Mark Spowart/Getty Images

Káosz a New York-i közlekedésben: a repülőtérig vágtázott egy elszabadult ló – videó

Infostart

A Curly's Cowboy Center nevű lovasközpont alig egy mérföldnyire található a John F. Kennedy nemzetközi repülőtértől, a ló pedig akkor szabadult ki, amikor éppen etették az állatokat és takarították az istállókat egy rendezvény után, az egyik kaput pedig nem zárták be jól.

Egészen a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér közeléig vágtatott az utakon és az autók között az a ló, amely akkor szökött el, amikor a Queens délkeleti részén található lovasközpont istállóit takarították egy rendezvény után – írja az Index a New York Post beszámolója alapján.

A Curly's Cowboy Center nevű lovasközpont alig egy mérföldnyire található a repülőtértől, a ló pedig akkor szabadult ki, amikor éppen etették az állatokat, és nem zárták be jól az egyik kaput. A Sundance névre hallgató paripa az autósok legnagyobb döbbenetére több autópálya-szakaszon is feltűnt, akadályozva ezzel a forgalmat. A közösségi oldalakon hamar elterjedtek azok a felvételek, amelyeken az látható, ahogy a ló a John F. Kennedy nemzetközi repülőtér felé vezető autópályán vágtat.

A repülőtéri rendőrök rövid üldözés után végül befogták a lovat a repülőtér 1-es termináljának bejáratánál. Sundance csodával határos módon sértetlenül megúszta a sztrádákon való vágtázást. A szökevény lovat végül visszavitték otthonába.

Az amerikai lap cikkében felidézi, hogy nem is olyan régen, szeptemberben is nagy galibát okozott a közlekedésben egy elszabadult ló New Yorkban. Akkor egy Central Park-beli lovas hintó lova hirtelen megvadult, és a kocsist, valamint az utasokat magukra hagyva vágtatott tovább, mígnem beleütközött egy másik, parkoló hintóba a Bethesda-szökőkút mellett.

(Nyitóképünk illusztráció.)

