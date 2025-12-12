Káosz a New York-i közlekedésben: a repülőtérig vágtázott egy elszabadult ló – videó

Egészen a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér közeléig vágtatott az utakon és az autók között az a ló, amely akkor szökött el, amikor a Queens délkeleti részén található lovasközpont istállóit takarították egy rendezvény után – írja az Index a New York Post beszámolója alapján.

A Curly's Cowboy Center nevű lovasközpont alig egy mérföldnyire található a repülőtértől, a ló pedig akkor szabadult ki, amikor éppen etették az állatokat, és nem zárták be jól az egyik kaput. A Sundance névre hallgató paripa az autósok legnagyobb döbbenetére több autópálya-szakaszon is feltűnt, akadályozva ezzel a forgalmat. A közösségi oldalakon hamar elterjedtek azok a felvételek, amelyeken az látható, ahogy a ló a John F. Kennedy nemzetközi repülőtér felé vezető autópályán vágtat.

A horse briefly ended up on the Belt Parkway Sunday night before running up the exit ramp towards JFK. 911 was called but the caller is unsure what happened after that. Stay tuned for updates #whatisnewyork pic.twitter.com/0cqWZrJlrK — WhatIsNewYork (@whatisny) December 8, 2025

A repülőtéri rendőrök rövid üldözés után végül befogták a lovat a repülőtér 1-es termináljának bejáratánál. Sundance csodával határos módon sértetlenül megúszta a sztrádákon való vágtázást. A szökevény lovat végül visszavitték otthonába.

Az amerikai lap cikkében felidézi, hogy nem is olyan régen, szeptemberben is nagy galibát okozott a közlekedésben egy elszabadult ló New Yorkban. Akkor egy Central Park-beli lovas hintó lova hirtelen megvadult, és a kocsist, valamint az utasokat magukra hagyva vágtatott tovább, mígnem beleütközött egy másik, parkoló hintóba a Bethesda-szökőkút mellett.

(Nyitóképünk illusztráció.)