2025. december 11. csütörtök Árpád
Autóbaleset a Tolna vármegyei Faddon, amelyben egy nő és négy gyermeke sérült meg.
Nyitókép: police.hu

Négy gyermek is megsérült a faddi autóbalesetben, egyikük ráadásul súlyosan

Infostart

A helyszínelés során kiderült, hogy az autót vezető édesanya és legalább az egyik gyermek biztosan nem használta rendeltetésszerűen a passzív biztonsági eszközöket.

Egy nő és négy gyermeke sérült meg abban az autóbalesetben, ami szerda reggel történt a Tolna vármegyei Fadd településen. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nő a 6-os főút felé közlekedett a gazdasági úton.

A rendőrség közleménye szerint a sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét egy balra ívelő kanyarban. Az autó lesodródott, és az út melletti bokros területen állt meg egy nagy becsapódás következtében.

Az édesanya és egyik gyermeke súlyosan, a másik három gyermek könnyebben sérült meg.

A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr és legalább az egyik gyermek biztosan nem használta rendeltetésszerűen a passzív biztonsági eszközöket. A Szekszárdi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy ennél a balesetnél is elkerülhető lett volna a súlyos sérülés, ha a járműben mindenki használja a biztonsági övét és a passzív biztonsági eszközöket. Fontos tudni, az öv használata nem lehetőség, hanem kötelező az elöl és a hátul utazóknak egyaránt.

