2025. december 11. csütörtök Árpád
Mécsesek a Rákoskeresztúri új köztemetõben mindenszentek ünnepe és halottak napja elõtt, 2024. október 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Elhunyt az egyik legkeresettebb magyar manöken

Infostart

Meghalt Kriskó Andrea, a 70-es és 80-as évek egyik legkeresettebb manökenje.

64 évesen, méltósággal viselt betegség után elhunyt Kriskó Andrea, a 70-es, 80-as évek egyik legkeresettebb magyar manökenje.

Halálhírét családjának egyik tagja osztotta meg közösségi oldalán.

„Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki szerette és ismerte, hogy Andi tegnap, december 10-én örökre itt hagyott minket. Egy szerető testvér, nagynéni, lánygyermek, keresztanya, társ ment el közülünk, akinek hiányát semmi és senki nem pótolhatja…” – írták.

Kriskó Andrea 1979 végén, egy barátnője közvetítésével került a Moulin Rouge-ba mint manöken, ahol sikerrel felvételt nyert, és egészen a nyolcvanas évek végéig a társulat tagja maradt. Pályafutása során rendszeresen fellépett külföldön is: a Moulin Rouge revüivel évente több alkalommal vendégszerepelt különböző országokban. A revümunka mellett 1981-ben egy évet a Margitszigeti Thermál Hotel Havanna Clubjában töltött jazztáncosként – írja az nlc.hu.

1985-ben az Állami Artistaképző Intézetben manöken–fotómodell szakon szerzett végzettséget. Aktív éveiben számos bemutatón és fotózáson vett részt. Bemutatói között szerepeltek többek között a BNV, a Pécsi Expo és a Merriot Hotel rendezvényei.

Fotómodellként dolgozott az MTI-nek, a Tannimpexnek, továbbá olyan márkáknak és vállalatoknak, mint a Pécsi Kesztyű, a Soproni Szőnyeggyár, a Videoton, a Csemege, a Nimród Hotel, a Hilton Hotel Casinó, a Bubiv Bútor, valamint a Szentendrei Skanzen.

Szerepelt többek között az Ez a Divat, a Tollasbál, a Pesti Műsor és a Nők Lapja magazinokban, továbbá számos prospektusban.

gyász

modell

Kriskó Andrea

