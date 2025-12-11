Kiderült, mi lapult José Mourinho szatyrában

„A szatyor az enyém – mondta Mourinho. – Scott McTominay meze van benne. Én tettem be annak idején először a Manchester Unitednél, Paul Pogbát a kispadra ültettem miatta. A legkevesebb ezek után, hogy odaadta nekem a mezét.”

Scott McTominay, aki a jelen kétségtelenül első számú skót játékosa, valóban José Mourinho edzősége idején került be először a Vörös Ördögök csapatába, 2018-ban. A portugál edző arra nem tért ki, de ő ajánlotta az angliai születésű középpályást a skót válogatottba is, az akkori szövetségi kapitánynak, Alex McLeish-nek, miután úgy látta, az angolok nem veszik észre.

A 29. születésnapját a hét elején, december 8-án ünneplő középpályás 2024-ig játszott a Unitedben, majd a Napolihoz igazolt. Minden korábbinál jobb formában játszik Olaszországban, bajnoki címre vezette Antonio Conte legénységét, megválasztották a 2024–02025-ös idény legjobb játékosának a Serie A-ban.