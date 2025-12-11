ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
José Mourinho, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért az osztrák Wolfsberger AC ellen játszott mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2021. február 18-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Kiderült, mi lapult José Mourinho szatyrában

Infostart

A szerdai esti, lisszaboni BL-mérkőzést követő sajtótájékoztatón az újságírók arra figyeltek fel, hogy José Mourinho egy nejlonzacskóval a kezében érkezik. Rá is kérdeztek, mi van benne – a Benfica edzője pedig különleges választ adott.

„A szatyor az enyém – mondta Mourinho. – Scott McTominay meze van benne. Én tettem be annak idején először a Manchester Unitednél, Paul Pogbát a kispadra ültettem miatta. A legkevesebb ezek után, hogy odaadta nekem a mezét.”

Scott McTominay, aki a jelen kétségtelenül első számú skót játékosa, valóban José Mourinho edzősége idején került be először a Vörös Ördögök csapatába, 2018-ban. A portugál edző arra nem tért ki, de ő ajánlotta az angliai születésű középpályást a skót válogatottba is, az akkori szövetségi kapitánynak, Alex McLeish-nek, miután úgy látta, az angolok nem veszik észre.

A 29. születésnapját a hét elején, december 8-án ünneplő középpályás 2024-ig játszott a Unitedben, majd a Napolihoz igazolt. Minden korábbinál jobb formában játszik Olaszországban, bajnoki címre vezette Antonio Conte legénységét, megválasztották a 2024–02025-ös idény legjobb játékosának a Serie A-ban.

