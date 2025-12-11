ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
lelátó foci szurkolók drukkerek
Nyitókép: Pixabay

Újra lehet jegyeket venni a nyári foci-vb-re, de nem olyan egyszerű

Infostart / MTI

Elkezdődött a jövő évi labdarúgó-világbajnokság harmadik jegyértékesítési szakasza, amely január 13-ig tart.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő tornán a vb-k történetében először léphet pályára 48 válogatott. Eddig csaknem kétmillió belépő talált gazdára úgy, hogy még nem volt meg a csoportbeosztás. A mostani szakaszban bárki jelentkezhet, és sorsolás útján dől majd el, ki juthat jegyhez. Az igény jelzésének időpontja nem számít.

A nemzetközi szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint azoknak, akik már korábban regisztráltak a FIFA-nál, be kell lépniük és jelentkezniük kell a véletlenszerű sorsolásra - nem kizáró ok, ha már korábbi sorsoláson is részt vettek -, az új érdeklődőknek pedig fiókot kell létrehozniuk a FIFA.com/tickets oldalon. A szurkolók - a december 5-i sorsolást követően - immár megadhatják, melyik mérkőzésekre igényelnek jegyeket, a szerencséseket pedig elektronikus levélben értesítik. A részt vevő válogatottak drukkerei is jelentkezhetnek ebben a szakaszban az érintett tagszövetségek szurkolói jegyeire, mindezek mellett pedig prémium belépők igénylésére is lehetőség nyílik ebben a szakaszban.

A jövő évi világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart.

labdarúgás

jegy

fifa 2026

