Drágul a fürdőzés Budapesten januártól, itt vannak a részletek

„Társaságunk fürdőiben a belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik” – írta a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.), hozzátéve, hogy az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti.

Az új árakat ez alkalommal is differenciálva vezetik be, a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés, ám egyelőre nem részletezték, hogy melyik fürdőben pontosan mekkora is lesz az emelés mértéke.

„A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5 százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is” – írta a BGYH Zrt.

Ünnepi nyitvatartás

Az ünnepi nyitvatartásról a következőket közölték: december 19. és január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.

December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő reggeltől 13 óráig tart nyitva, december 25-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő 10 órakor nyit és este normál nyitvatartási ideig üzemel, a többi fürdő ezen a két napon zárva tart.

December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus fürdő már 9 órakor. December 31-én a fürdők rövidített nyitvatartással működnek, január elsején egységesen 10 órától várják az újévi fürdővendégeket.