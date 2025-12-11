ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.74
usd:
328.42
bux:
109359.08
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készített felvételen a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 2023. december 27-én. Mögötte a Fővárosi Nagycirkusz épülete.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Drágul a fürdőzés Budapesten januártól, itt vannak a részletek

Infostart

A belépők árának mérsékelt januári emelkedéséről közölt információkat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

„Társaságunk fürdőiben a belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik” – írta a 24.hu-hoz eljuttatott közleményében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.), hozzátéve, hogy az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti.

Az új árakat ez alkalommal is differenciálva vezetik be, a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés, ám egyelőre nem részletezték, hogy melyik fürdőben pontosan mekkora is lesz az emelés mértéke.

„A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5 százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is” – írta a BGYH Zrt.

Ünnepi nyitvatartás

Az ünnepi nyitvatartásról a következőket közölték: december 19. és január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.

December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő reggeltől 13 óráig tart nyitva, december 25-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő 10 órakor nyit és este normál nyitvatartási ideig üzemel, a többi fürdő ezen a két napon zárva tart.

December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus fürdő már 9 órakor. December 31-én a fürdők rövidített nyitvatartással működnek, január elsején egységesen 10 órától várják az újévi fürdővendégeket.

Kezdőlap    Belföld    Drágul a fürdőzés Budapesten januártól, itt vannak a részletek

budapest

gyógyfürdő

belépőjegy

áremelkedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy öt évvel, 2040-ig kitolja a belsőégésű motorral szerelt autók új autó értékesítésének betiltását, miután a régió legnagyobb autógyártó országai erős nyomást gyakoroltak a döntéshozókra - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 12:52
MCC: megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor
2025. december 11. 12:28
Bővíti a keretet a kormány, év elejétől folytatódik a lakossági távhőpályázat
×
×
×
×