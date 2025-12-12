ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 12. péntek
Egy fejhallgató és egy iPhone 11 telefon képernyője, amelyen a Spotify ikon látható.
Nyitókép: Getty Images

Kikerülhetjük az idegesítő ajánlatokat a Spotifyon: jönnek az egyénre szabott lejátszási listák

Infostart

A Prompted Playlist nevű új funkció az összes hallgatási előzményt figyelembe veszi, attól kezdve, hogy az adott felhasználó először elindította a Spotifyt.

A Spotify olyan új funkcióval jelentkezik, ami a mesterséges intelligencia segítségével és a felhasználók hallgatási előzményei alapján állít össze lejátszási listákat – írja a hvg.hu.

Sokan elégedetlenek a platformon az algoritmusok alapján ajánlott tartalmakkal, mert nem megfelelőek az ízlésüknek, a mostani újítással azonban az a legfőbb cél, hogy javítsanak ezen. A Prompted Playlist nevű megoldással nagyobb kontrollt biztosítanak a felhasználóknak a streaming szolgáltatás által ajánlott zenék felett. A béta funkció – ami első körben december 11-től még csak Új-Zélandon elérhető – lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyéni promptot írjanak, amelyet a Spotify – a hallgatási előzményeikkel együtt – felhasználhat új zenék lejátszási listájának a létrehozásához.

Az új funkció révén az előfizetéssel rendelkező felhasználók egy szövegbeviteli mezőn angolul elmondhatják, mit szeretnének meghallgatni, és azt is beállíthatják, hogyan reagáljon erre a Spotify algoritmusa.

A Prompted Playlist az összes hallgatási előzményt figyelembe veszi, attól kezdve, hogy az adott felhasználó először elindította a Spotifyt.

Azt is meg lehet határozni, hogy a lejátszási lista milyen gyakran frissüljön. Ha valaki nem tudja, hogy pontosan milyen utasítást adjon a rendszernek, azt külön ötletekkel segíti a Spotify. A létrehozott lejátszási listában pedig minden dalnál ad egy rövid magyarázatot arra, hogy miért ajánlja a felhasználóknak.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy a világ más részein mikor válik elérhetővé az új funkció.

