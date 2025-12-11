ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
184 méteres hosszú sütemény készült Esztergomban
Nyitókép: Fotó: Nour Al Huda Zardan: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/finom-rozsaszin-svajci-tekercs-sutemeny-fa-tablan-35135140/

184 méteres fatörzs Esztergomban

Infostart

Új magyar rekord született Esztergomban, ahol a Kolping iskola diákjai és tanárai összefogásban elkészítették a valaha volt leghosszabb fatörzs süteményt. A sütemény a tervezett 160 méter helyett végül 184 méter hosszan terült el.

A látványos kezdeményezés az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola szervezésében valósult meg. Az alkotás nagy közönséget vonzott, és a diákok, pedagógusok és önkéntesek hosszú órákon át tartó munkájának köszönhetően jött létre - írja a kemma.hu.

A hivatalos hitelesítést követően a sütemény hossza 184 méter lett, ezzel beállítva az új magyar csúcsot.

A rekordméretű édesség nagyjából 8000 szeletet tett ki.

A szervezők kiemelték, hogy a cél nem csupán a rekorddöntés volt, hanem az is, hogy a diákok valódi, gyakorlati élményt szerezzenek.

Bár a 184 méteres teljesítmény országos szinten elismert, a Guinness világrekord ettől még messze van. A jelenlegi csúcsot egy 1136 méter hosszú fatörzs tartja, amelyet 2018-ban készítettek Libanonban.

Kultúra

esztergom

sütemény

fatörzs

