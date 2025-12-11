184 méteres fatörzs Esztergomban

A látványos kezdeményezés az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola szervezésében valósult meg. Az alkotás nagy közönséget vonzott, és a diákok, pedagógusok és önkéntesek hosszú órákon át tartó munkájának köszönhetően jött létre - írja a kemma.hu.

A hivatalos hitelesítést követően a sütemény hossza 184 méter lett, ezzel beállítva az új magyar csúcsot.

A rekordméretű édesség nagyjából 8000 szeletet tett ki.

A szervezők kiemelték, hogy a cél nem csupán a rekorddöntés volt, hanem az is, hogy a diákok valódi, gyakorlati élményt szerezzenek.

Bár a 184 méteres teljesítmény országos szinten elismert, a Guinness világrekord ettől még messze van. A jelenlegi csúcsot egy 1136 méter hosszú fatörzs tartja, amelyet 2018-ban készítettek Libanonban.