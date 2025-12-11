ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 5. fordulójából elhalasztott Kisvárda Master Good - Ferencvárosi TC mérkõzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2025. december 4-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Európa-liga élőben: Ferencváros–Rangers FC 1–1

Infostart

A skót Rangers ellen játszik a Ferencváros az idei utolsó nemzetközi mérkőzésén. Egy esetleges győzelem nagy lépést jelentene az egyenes ági továbbjutás felé.

Dibusz Dénes távollétében Gróf Dávid kezd a Ferencváros kapujában. A tizenegy: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai Gábor – Ötvös – Makreckis, Tóth Alex, Kanikovszki, O'Dowda – Yusuf, Varga Barnabás.

A Rangers kezdő csapata: Butland – Tavernier, E. Fernandez, Djiga, Aarons – Barron, Raskin – Danilo, Meghoma, Gassama – Miovszki. Az előretolt középcsatár a korábbi MTK-játékos.

A Ferencváros tizenegy, a Rangers egy pontot szerzett az első öt fordulóban.

A 3. percben már helyzetbe került a Ferencváros, a szélvészgyors Yusuf kiugrott, de a bal alsó sartok mellé lőtt.

Makreckis 25 méterről lőtt, a kapu fölé, nem volt igazán veszélyes.

Eltelt az első negyedóra. Eddig a Rangers többet birtokolta a labdát, helyzet nélkül. A Ferencváros kísérleteiben több a veszély.

Szöglet után Butland bizonytalankodott, Raemaekers beleszúrt a labdába, de az a kapu mellé ment.

A 27. percben a Fradi kapujába került a labda, Miovszki közelről a kapuba húzta a labdát. Nézte a VAR az esetet, s rábólintott a gólra, 0–1.

Tóth és Ötvös passzolgatása után Yusuf szinte ziccerbe került, de a kapu mellé lőtt. Nagy helyzet volt.

Nem elég lendületes, nem elég hatékony a Ferencváros támadójátéka.

Akadt néhány bosszantó, mi több, vitatható ítélet, de a zöld-fehérek mintha túl sokat foglalkoznának az egyebekkel..

A félidő hosszabbításában szép akció végén egyenlített a Ferencváros. Makreckis és Cissé is bekapcsolódott a támadásba, utóbbi labdáját Ötvös Bence a kapuba lőtte, 1–1.

