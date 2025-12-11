Európa-liga élőben: Ferencváros–Rangers FC 1–1

Dibusz Dénes távollétében Gróf Dávid kezd a Ferencváros kapujában. A tizenegy: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Szalai Gábor – Ötvös – Makreckis, Tóth Alex, Kanikovszki, O'Dowda – Yusuf, Varga Barnabás.
A Rangers kezdő csapata: Butland – Tavernier, E. Fernandez, Djiga, Aarons – Barron, Raskin – Danilo, Meghoma, Gassama – Miovszki. Az előretolt középcsatár a korábbi MTK-játékos.
A Ferencváros tizenegy, a Rangers egy pontot szerzett az első öt fordulóban.
A 3. percben már helyzetbe került a Ferencváros, a szélvészgyors Yusuf kiugrott, de a bal alsó sartok mellé lőtt.
Makreckis 25 méterről lőtt, a kapu fölé, nem volt igazán veszélyes.
Eltelt az első negyedóra. Eddig a Rangers többet birtokolta a labdát, helyzet nélkül. A Ferencváros kísérleteiben több a veszély.
Szöglet után Butland bizonytalankodott, Raemaekers beleszúrt a labdába, de az a kapu mellé ment.
A 27. percben a Fradi kapujába került a labda, Miovszki közelről a kapuba húzta a labdát. Nézte a VAR az esetet, s rábólintott a gólra, 0–1.
Tóth és Ötvös passzolgatása után Yusuf szinte ziccerbe került, de a kapu mellé lőtt. Nagy helyzet volt.
Nem elég lendületes, nem elég hatékony a Ferencváros támadójátéka.
Akadt néhány bosszantó, mi több, vitatható ítélet, de a zöld-fehérek mintha túl sokat foglalkoznának az egyebekkel..
A félidő hosszabbításában szép akció végén egyenlített a Ferencváros. Makreckis és Cissé is bekapcsolódott a támadásba, utóbbi labdáját Ötvös Bence a kapuba lőtte, 1–1.