Robottaxi az Egyesült Államokban, San Franciscóban.
Nyitókép: Getty Images

Egy nő robottaxiban szült meg, ami hamarabb odaért a kórházba, mint a mentő

Infostart

A járművet azonnal a tisztítóba küldték, amiből arra lehet következtetni, hogy nem lehetett egyszerű és túl higiénikus maga a szülési folyamat.

Egy robottaxiban hozta világra gyermekét egy édesanya San Franciscóban. Miután elkezdődtek a szülési fájdalmak, a nő önvezető taxit hívott, de a baba hamarabb megérkezett, minthogy a jármű odaért volna a kórházhoz – írja a The San Francisco Standard cikke alapján az Index.

A Waymo nevű robottaxi-vállalat közölte: az utastámogató központ egyik munkatársa észlelte, hogy valami furcsa dolog történik az autóban, így a beépített telefonon keresztül felvette a kapcsolatot a nővel. Ekkor tudta meg diszpécser, hogy a nő éppen szül. Azonnal hívta a vállalat dolgozója a mentőket, de a taxi hamarabb ért be a kórházba.

A Waymo szóvivője úgy fogalmazott, büszkék rá, hogy megbízható szolgáltatást nyújtanak az élet kisebb és nagyobb pillanataiban egyaránt. Az érintett robottaxit a kórháztól azonnal a tisztítóba küldték, amiből arra lehet következtetni, hogy nem lehetett egyszerű és túl higiénikus maga a szülési folyamat.

