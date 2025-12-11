ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Lemondott a bolgár kormány

Infostart / MTI

Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő benyújtotta kormánya lemondását – jelentette be maga a miniszterelnök csütörtökön a bolgár köztelevízióban élőben közvetített nyilatkozatában.

„Tájékoztatom Önöket, hogy a kormány ma távozik hivatalából” – közölte a bolgár miniszterelnök.

Zseljazkov percekkel azt megelőzően jelentette be a kormány távozását, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást a kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról.

Az ügy előzménye, hogy a Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária (PP-DB) ellenzéki pártszövetség pénteken bizalmatlansági indítványt nyújtott be a parlament titkárságához Rosen Zseljazkov miniszterelnök kormányával szemben,

a kezdeményezés oka a kormány gazdaságpolitikájának kudarca.

Az új bizalmatlansági indítvány a hatodik azóta, hogy a parlament megkezdte munkáját. Az ellenzék lépése a december elsejei nagyszabású tüntetést követte, amelyen a mobilszolgáltatók adatai szerint több mint százezer ember vett részt. A kormány lemondását követelő tüntetések nemcsak Szófiában, hanem az ország más városaiban is folytatódnak.

A Mera szociológiai ügynökség által végzett felmérés szerint a tiltakozásokat a megkérdezettek 71,3 százaléka támogatja, és csak 21,4 százalék nem áll az ilyen akciók mellé. A válaszadók 49,8 százaléka azt szeretné, ha a Zseljazkov-kormány lemondana, 32,6 százalék ellenzi ezt a kezdeményezést, 17,6 százalék pedig nem foglal állást. A felmérést november 27-e és december 3-a között 803 felnőtt állampolgár körében végezték.

A bizalmatlansági indítvány támogatására más ellenzéki politikai szervezetek - az Újjászületés párt, az Erkölcs, Egység, Becsület, továbbá a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért koalíció - képviselői is hajlandóságot nyilvánítottak.

