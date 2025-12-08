ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
384.43
usd:
330.34
bux:
107884.53
2025. december 8. hétfő
Mária
HÍRLEVÉL
6 °C
24 óra
Ukrajna
Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Aréna
Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
2025. december 8. 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
A címlapról ajánljuk
Itt is az újabb meglepetés a magyar benzinkutakon
Kivonják a forgalomból a híres időutazós film ikonikus járművét
Ez a járvány nem illik a mintába, laborból szabadult vírus okozhatta
Léket kaphat az Ukrajnát lőszerrel segítő program
Elképesztő videók: egy kamera elkapta a pillanatot, ahogy kitör a Kilauea vulkán Hawaiin
Ezt a hírt kapták a budapesti szórakozóhelyen elhunyt fiatal szülei
Beteg késelt halálra egy szociális dolgozót a kórházban
Krasznahorkai László angyalai
Podcastok
Audio tartalmak
2025. december 8. 18:00
Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
2025. december 8. 17:56
Fekete pont a Fitch Ratingstől – Elemző: ettől még nem változik meg a magyar gazdaság megítélése
2025. december 8. 16:17
Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer
2025. december 8. 15:45
A Vívópercek magazin 2025. december 8-i adása
2025. december 8. 15:31
Az Országházban és az Operaházban is gyerekekkel karácsonyozik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
2025. december 8. 15:19
Bíztatóan alakulnak a karácsonyi fogyasztási adatok
2025. december 8. 14:54
Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat
2025. december 8. 13:18
Cseh elnök: a Nyugat óvatoskodása ugyanolyan, mint a II. világháború előtti volt
×
×
×