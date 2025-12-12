Rekordra készülnek az autósok a Balatonnál

A felvonulás eseményeit 19 és 21 óra között tartják. A konvoj tavaly már elnyerte a „Hivatalos Magyar Rekord” címet, idén azonban a szervezők nagyobb célokat tűztek ki - írja a veol.hu.

A III. Karácsonyi Autós Felvonulás gyülekezőhelyszíne a Lozsántai focipálya, ahol 16 órától várják a résztvevőket, az indulás pedig 19 órakor esedékes. A szervezők tájékoztatása szerint díjazásban részesítik a legszebben díszített járművet, a legötletesebb tematikát, valamint a legjobb közönségkedvencet.

A rendőrség, a polgárőrség és a szervezők önkéntesei biztosítják a konvojt és a forgalmat az esemény ideje alatt. A konvojt a Balatonalmádi Rendőrkapitányság és a Polgárőrség autói vezetik majd.

A felvonulás útvonalán ideiglenes út- és parkolólezárásokra kell számítani. Az érdeklődőket zene, valamint ételes-italos kitelepülők várják a helyszínen.