Karácsonyi autós felvonulás Balatonalmádiban
Nyitókép: Fotó: Balatonalmádi Facebook-oldala

Rekordra készülnek az autósok a Balatonnál

Infostart

Rekordkísérletet jelentenek be a szervezők a III. Karácsonyi Autós Felvonulásra, amelyet 2025. december 13-án, szombaton rendeznek meg Balatonalmádiban. A cél a legtöbb feldíszített autót felvonultató autókonvoj rekordjának felállítása.

A felvonulás eseményeit 19 és 21 óra között tartják. A konvoj tavaly már elnyerte a „Hivatalos Magyar Rekord” címet, idén azonban a szervezők nagyobb célokat tűztek ki - írja a veol.hu.

A III. Karácsonyi Autós Felvonulás gyülekezőhelyszíne a Lozsántai focipálya, ahol 16 órától várják a résztvevőket, az indulás pedig 19 órakor esedékes. A szervezők tájékoztatása szerint díjazásban részesítik a legszebben díszített járművet, a legötletesebb tematikát, valamint a legjobb közönségkedvencet.

A rendőrség, a polgárőrség és a szervezők önkéntesei biztosítják a konvojt és a forgalmat az esemény ideje alatt. A konvojt a Balatonalmádi Rendőrkapitányság és a Polgárőrség autói vezetik majd.

A felvonulás útvonalán ideiglenes út- és parkolólezárásokra kell számítani. Az érdeklődőket zene, valamint ételes-italos kitelepülők várják a helyszínen.

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.
 

