ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.57
usd:
325.47
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, a BÉT igazgatóságának elnöke beszédet mond a BÉT Legek díjátadó gáláján az MNB Budai Központjában 2025. február 13-án. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) gáláján 25 kategóriában díjazták a kimagasló teljesítményt nyújtó tőkepiaci szereplőket.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Korányi G. Tamás: nagy kérdés, mekkora osztalékot fog fizetni a BÉT

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Jelentősen nőtt a Budapesti Értéktőzsde árbevétele, ugyanakkor egy új európai szabályozás megcsapolhatja készpénzvagyonát – erről beszélt Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban.

Közzétette az első háromnegyed évre vonatkozó eredményét a Budapesti Értéktőzsde. Éves árbevételük jelentősen, mintegy 17 százalékkal nőtt, és meghaladta a 15 milliárd forintot – magyarázta az InfoRádió Reggelinfo című műsorában Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

A beszámoló közzététele késett, mivel meg kellett várniuk a KELER-t. A tőzsde legfontosabb befektetése a központi elszámolóházban lévő 47 százalékos pakett, így hagyományosan a KELER-rel együtt, az ő számaikat kontextusba helyezve teszi közzé saját beszámolóját a BÉT.

A tőzsdei tevékenység bevételei 17 százalékkal nőttek, ebben jelentős szerepe volt a kereskedési bevételek több, mint 40 százalékos emelkedésének. Tavaly a napi részvényforgalom 11 milliárd forint volt,

idén már 17 milliárd, tehát aktívabb a tőzsde, több forgalmi bevétele van

– mondta el a tőzsdei szakértő.

Viszonylag kevés új kibocsátás volt, így a kibocsátási bevételek mindössze 3 százalékkal nőttek, az információszolgáltatás pedig 7 százalékkal. A BÉT egyébként takarékosan gazdálkodott, a költségekkel „csínján bánt”, EBITDA értéke így 1 milliárd 250 millió forint lett, ez 25 százalékkal több, mint tavaly volt.

A pénzügyi bevételek csökkenése ezt némileg rontotta, hiszen a kamatok lejjebb mentek, illetve több adót is fizet a BÉT. A KELER eredménye is romlott, hasonló okok miatt, 7 százalékkal. Egyébiránt a KELER BÉT-re jutó része az első 9 hónapban 3 milliárd forinttal növelte a BÉT eredményét,

amely így 3,9 milliárd forintra rúgott

– ismertette Korányi G. Tamás.

Ez ugyan 5 százalékkal kevesebb a tavalyi eredménynél, de nem jelent lényeges különbséget. Az éves eredmény viszont el fogja érni, illetve megközelíti az 5 milliárd forintot, tavaly hasonló számok mellett ugyanakkor mindössze 670 milliót fizetett ki osztalékként a BÉT, 124 forintot részvényenként.

Nagy kérdés, hogy most mennyit fog,

mert a 6500 forintos részvényárfolyamhoz ennél magasabb kifizetés dukálna – értékelte a helyzetet a tőzsdei szakértő. Ez nagyon függ ugyanakkor attól, hogy a KELER-nél, amelynek 53 százalékos tulajdonosa az MNB, az osztalékot milyen szinten állapítják meg.

Szintén befolyásolhatja az osztalék mértékét az, hogy az európai szabályozás miatt, jogi okokból egy új, energiatevékenységgel foglalkozó elszámolóházat kellett alapítani. A KELER 2026 végétől ugyanis nem végezhet bizonyos energiapiaci elszámolási tevékenységeket. A BÉT egyébként jelentős méretű, 10 milliárdos készpénzvagyonából ezt az elszámolóházat „fel kell tölteni”. Izgalmas tőzsdeközgyűlés elé nézünk tavasszal – tette hozzá Korányi G. Tamás.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Korányi G. Tamás: nagy kérdés, mekkora osztalékot fog fizetni a BÉT

osztalék

bét

korányi g. tamás

keler zrt

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Demográfiai bomba ketyeg Európa szívében: egyenesen a katasztrófába robog a kontinens legerősebb országa?

Demográfiai bomba ketyeg Európa szívében: egyenesen a katasztrófába robog a kontinens legerősebb országa?

Németországban 2035-re a lakosság mintegy negyede 67 évesnél idősebb lesz – derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal csütörtökön ismertetett demográfiai előrejelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő mozgásban volt a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz

Elképesztő mozgásban volt a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz

Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House to give briefing after US seizes oil tanker off Venezuela

White House to give briefing after US seizes oil tanker off Venezuela

The Trump administration says the tanker was involved in “illicit oil shipping”, but Venezuela accuses the US of “theft” and “piracy”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 18:34
Erre az amerikai döntésre mindenki felkapta a fejét
2025. december 11. 17:38
Elemző: ha jövőre csökken az idén 4,5 százalékra várt infláció, kivezethetik az árrésstopot
×
×
×
×