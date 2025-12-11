„Ez a tanárok Kossuth- vagy Széchenyi-díja” – átadták az életműdíjakat

2025-ben immár 25. alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat, amelyet a reáltárgyakat oktató legkiválóbb pedagógusok vehetnek át. A jubileumi díjátadó a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében zajlott.

A díjat azért hozták létre a három támogató céggel, hogy növeljék a természettudományos tantárgyakat tanító általános és középiskolás tanárok presztízsét – mondta Kroó Norbert, a Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádióban.

„Azt hallottam több tanártól is, hogy ők ezt a díjat a tanári, Széchenyi vagy Kossuth-díjnak tartják”

–.fogalmazott, hozzátéve: az oktatás annyit változott, elsősorban a természettudományok alkalmazása területén, hogy az is kiáltóan követelte, hogy valahogy jobban látható legyen.

Nem csak a Richter Gedeon Nyrt. jövője, de a magyar versenyképesség is azon múlik, hogy milyen természettudományos tudású emberek jönnek ki a középiskolákból, majd az egyetemekről. Ezért is lett 25 évvel ezelőtt a cég az egyik támogatója a díjnak. Erről beszélt az InfoRádióbank Bogsch Erik, a Richter örökös tiszteletbeli elnöke.

Azzal, hogy támogatjuk a hátországot, ezalatt az egyetemet értem, de a középiskolát is, javítunk a lehetőségeinken. És ez kötelességünk. A Richternek vinnie kell a zászlót, az ország versenyképessége szempontjából is, hogy versenyképes legyen

– tette hozzá.

Az egyik díjazott, Nagy István, a szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola kémiatanára azt mondta az InfoRádióban, annál nem is lehet büszkébb, minthogy a tanítványaiból hárman is orvosok lettek.

„Jó érzés, ha elismerik az ember munkáját. A díj tisztelgés az alapítók, Rátz tanár úr iránt, és azt hiszem, hogy a Nobel-díjakból is láttuk, tavalyelőtt ketten is természettudományos területen kaptak Nobel-díjat, hogy Magyarországon még mindig jó irányba halad a természettudományos képzés”

– mondta.

Két-két matematika-, fizika, kémia- és biológiatanár vehette át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.