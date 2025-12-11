ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.63
usd:
326.11
bux:
109502.83
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Rátz Tanár Úr Életműdíj

„Ez a tanárok Kossuth- vagy Széchenyi-díja” – átadták az életműdíjakat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Negyed évszázados múltra tekint vissza a magyar természettudományos oktatás legnagyobb presztízsű díja, a Rátz Tanár Úr Életműdíj, amelyet két-két matematika-, fizika-, kémia- és biológiatanár vehetett át az Akadémián.

2025-ben immár 25. alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat, amelyet a reáltárgyakat oktató legkiválóbb pedagógusok vehetnek át. A jubileumi díjátadó a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében zajlott.

A díjat azért hozták létre a három támogató céggel, hogy növeljék a természettudományos tantárgyakat tanító általános és középiskolás tanárok presztízsét – mondta Kroó Norbert, a Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádióban.

„Azt hallottam több tanártól is, hogy ők ezt a díjat a tanári, Széchenyi vagy Kossuth-díjnak tartják”

–.fogalmazott, hozzátéve: az oktatás annyit változott, elsősorban a természettudományok alkalmazása területén, hogy az is kiáltóan követelte, hogy valahogy jobban látható legyen.

Nem csak a Richter Gedeon Nyrt. jövője, de a magyar versenyképesség is azon múlik, hogy milyen természettudományos tudású emberek jönnek ki a középiskolákból, majd az egyetemekről. Ezért is lett 25 évvel ezelőtt a cég az egyik támogatója a díjnak. Erről beszélt az InfoRádióbank Bogsch Erik, a Richter örökös tiszteletbeli elnöke.

Azzal, hogy támogatjuk a hátországot, ezalatt az egyetemet értem, de a középiskolát is, javítunk a lehetőségeinken. És ez kötelességünk. A Richternek vinnie kell a zászlót, az ország versenyképessége szempontjából is, hogy versenyképes legyen

– tette hozzá.

Az egyik díjazott, Nagy István, a szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola kémiatanára azt mondta az InfoRádióban, annál nem is lehet büszkébb, minthogy a tanítványaiból hárman is orvosok lettek.

„Jó érzés, ha elismerik az ember munkáját. A díj tisztelgés az alapítók, Rátz tanár úr iránt, és azt hiszem, hogy a Nobel-díjakból is láttuk, tavalyelőtt ketten is természettudományos területen kaptak Nobel-díjat, hogy Magyarországon még mindig jó irányba halad a természettudományos képzés”

– mondta.

Két-két matematika-, fizika, kémia- és biológiatanár vehette át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    „Ez a tanárok Kossuth- vagy Széchenyi-díja” – átadták az életműdíjakat

oktatás

közoktatás

rátz tanár úr életműdíj

pedgógusok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről

A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről
„Kína vereséget mérne az amerikai erőkre egy tajvani konfliktusban” – ezt sugallja egy kiszivárgott katonai dokumentum. Az anyag szerint a Pentagon által rendezett szimulációkban rendre a kínaiak győznek, mert olcsó és hatékony fegyvereket tudnak bevetni az amerikai hajók ellen.
 

Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

Donald Trump szerint el kell adni a CNN tévécsatornát

Bevándorlás: Donald Trump előhúzta az egymillió dolláros Aranykártyát

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importál Azerbajdzsántól - tudhattuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook posztjából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 11:28
Mindössze egyetlen szó változik az Otthon Start szabályzatában, mégis óriási a jelentősége
2025. december 11. 10:28
A Tisza Párt januárban bemutatja részletes kormányprogramját, márciusban az első 100 nap cselekvési tervét
×
×
×
×