Donald Trump amerikai elnök (b) Friedrich Merz német kancellárt fogadja a washingtoni Fehér Házban 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Elfogadhatatlan célok – nem kertelt Friedrich Merz az amerikai biztonsági stratégia kapcsán

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A német kancellár is csatlakozott azokhoz az európai, illetve hazai politikusokhoz, akik élesen bírálták a múlt héten nyilvánosságra hozott új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát. Merz szerint a stratégia néhány célkitűzése európai nézőpontból elfogadhatatlan.

A kancellár nyilatkozatához képest korábban még keményebben fogalmazott a legerősebb kormánypárt, a kereszténydemokrata CDU több tekintélyes politikusa. A párt kül- és védelempolitikai felelősei úgy ítélték meg, hogy az Egyesült Államok egyre inkább eltávolodik Európától, ugyanakkor a MAGA (Make America Great Again) mozgalom „népszerűsítésével” beavatkozik az európai országok belügyeibe.

A kancellár, egyben a CDU elnöke az elmúlt napokban Izraelben tett „történelmi” látogatást, feltételezések szerint ez indokolhatta a későbbi állásfoglalást.

Az ARD közszolgálati médium által ismertetett nyilatkozatában

Merz hangsúlyozta, hogy a 33 oldalas stratégiában „vannak dolgok, amelyek európai nézőpontból elfogadhatatlanok”.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a stratégia több eleme nem lepte meg. Szerinte ezekre már utalt JD Vance alelnök a müncheni biztonsági konferencián hónapokkal ezelőtt elhangzott beszédében. Vance akkor azzal vádolta Németországot és más európai szövetségeseket, hogy korlátozzák a szólásszabadságot. és felrótta, hogy „kiközösítenek” olyan pártokat, mint a radikális jobboldali AfD párt. Ez a beszéd számára már akkor jelzésértékű volt – fogalmazott Merz, utalva arra is, hogy ennek nyomán Németország növelte katonai kiadásait.

A stratégia néhány része érthető, több eleme ugyanakkor európai nézőpontból elfogadhatatlan Németország számára – összegezte a kancellár.

„Nem látjuk szükségesnek, hogy az amerikaiak megmentsék a demokráciát Európában. Ha tényleg meg kellene menteni, egyedül megoldjuk” – jelentette ki Merz annak kapcsán, hogy az új amerikai stratégia utalt az állítólagos demokratikus hiányokra Európában. A jobboldali nacionalista amerikai kormány szeretne együttműködni az európai nacionalista pártokkal – idézte a kancellárt az ARD.

A Donald Trump elnök által hangoztatott „America First” jelszó „rendben van”, de az az Amerika, amely kizárólag Amerikára összpontosít, nem szolgálhatja az Egyesült Államok érdekeit.

A partnerek elengedhetetlenek, és az egyik partner Európa lehet

– üzente Merz, aki szerint ha az Egyesült Államok Európával nem tud mit kezdeni, „legalább” Németországgal próbálkozzon.

A kancellár ennek kapcsán azt üzente az elnöknek, hogy látogasson Németországba. Utalt arra, hogy Trumpnak szóló meghívása „érvényben van”. A szóban forgó meghívást hónapokkal ezelőtt maga Merz adta át, amikor májusi beiktatását követően bemutatkozó látogatást tett az elnöknél.

Az elnök akkor azt mondta neki, hogy jövőre Németországba szeretne látogatni. Nagyapja, Friedrich a Rajna-vidék-Pfalz tartományi Kallstadt kisvárosában nőtt fel, mielőtt 1885-ben az Egyesült Államokba emigrált. Júniusban a Fehér Házban tartott találkozón a kancellár ajándékként adta át az amerikai elnöknek Trump nagyapjának aranykeretes történelmi születési anyakönyvi kivonatának másolatát, és meghívta, hogy látogasson el szülővárosába.

