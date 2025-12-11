ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.39
usd:
325.53
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gubík László, a Magyar Közösség Pártja ifjúsági szervezete, a Via Nova Ifjúsági Csoport elnöke beszél a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület Határtalanul Parlament elnevezésű tanácskozásán az Országház Felsőházi termében 2023. október 22-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Beneš-dekrétumok: szakmai párbeszédet sürgetnek az utólagos földelkobzások miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Szövetség kedden a pozsonyi székházába hívta a parlamenti pártok képviselőit, hogy szakmai egyeztetést tartsanak a Beneš-dekrétumok alapján most is zajló utólagos földelkobzások ügyéről. A meghívást végül csak két ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia és a Szlovákia mozgalom fogadta el.

A tanácskozás után a Magyar Szövetség elnöke, Gubík László hangsúlyozta: nincs szükség hisztériakeltésre, és a kormánypárti állításokkal ellentétben szó sincs Szlovákia felosztásáról vagy történelmi viták újranyitásáról. „Nem kell összehívni a biztonsági tanácsot, senki nem akarja elvenni a trencséni, a bajmóci vagy éppen a krasznahorkai várat” – fogalmazott a pártelnök.

Gubík László szerint a probléma egyszerűen kezelhető: nem magukhoz a Beneš-dekrétumokhoz nyúlnának hozzá, hanem a 104/1945-ös szlovák rendelet joghatályát kellene megszüntetni, amelyre hivatkozva ma is sor kerülhet utólagos konfiskációkra. A párt saját javaslatát tárgyalási alapnak tekinti, és nyitott az alternatív megoldásokra is.

A keddi találkozón jelen volt Grendel Gábor, a Szlovákia mozgalom parlamenti képviselője. Szerinte a helyzet ma azért vált újra problémává, mert a Szlovák Földalap vezetése a kormányváltás után ismét elindította az elkobzásokat, amelyeket korábban leállítottak. „Ha valaki felelős az igazságtalanságért, az a jelenlegi kormány” – mondta Grendel.

Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia frakcióvezetője a politikai riogatást nevezte felelőtlennek, és hangsúlyozta: a Beneš-dekrétumok megnyitásáról szó sincs, de a mai napig tartó jogbizonytalanságot meg kell szüntetni. „Nyolcvan évvel a háború után nem megengedhető, hogy derült égből elvegyék valakinek a földjét” – fogalmazott. Dubéci szerint a törvénymódosításnak jelenleg nincs realitása, mert az ellenzéki javaslatokat a parlament meg sem tárgyalja. A rendezést inkább az államfői hivatal kezdeményezésétől várja. Peter Pellegrini köztársasági elnök korábban ígéretet tett egy szakmai munkacsoport létrehozására, de ez mindeddig nem indult el.

A Magyar Szövetség kész lenne részt venni ebben a munkacsoportban, de Gubík László szerint egyelőre ők sem látnak konkrét előrelépést. Abban azonban bíznak, hogy a jövőben a kormánypárti képviselők is hajlandók lesznek leülni az asztalhoz, és folytatódhat a szakmai párbeszéd.

A párt javaslatát időközben más ellenzéki pártoknak is elküldik véleményezésre. A kormánypártok – &a Smer, a Hlas és az SNS – azonban nem vettek részt a mostani egyeztetésen, az SNS elnöke, Andrej Danko pedig korábban jelezte: nem kívánnak tárgyalni a témáról.

A Magyar Szövetség és a megjelent ellenzéki pártok abban egyetértettek: a múlt újraértelmezése helyett a jelen problémáját kell megoldani, vagyis azt, hogy több száz ember rekedt jogbizonytalanságban az utólagos földelkobzások miatt. A téma lezárása szerintük egyetlen módon lehetséges: a szakmai egyeztetések mielőbbi folytatásával.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Beneš-dekrétumok: szakmai párbeszédet sürgetnek az utólagos földelkobzások miatt

szlovákia

tudósítóink

benes-dekrétumok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását

Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását

Az ügynek jelenleg már hét terheltje van. A három feltételezett elkövetőn kívül további négyen kerültek bűnügyi felügyelet alá szerdán, egyikük kényszerintézkedéséről később várható döntés.
 

Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcai ügyben

A DK képviselői az Országgyűlés feloszlatását kezdeményezik

Egy mostanra többszörösen elítélt bűnöző látható a Szőlő utcai intézet biztonsági kamerájának felvételén

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Noha az európaiak a következő hétre összehoznának egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, a Fehér Háznak először "válaszokra" van szüksége – jelentette ki Trump tegnap, miután beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel. Az amerikai elnök szerint nem akarják fecsérelni az idejüket, Zelenszkijnek "realisztikusnak kell lennie", és újból felvetette, hogy mikor fognak választásokat tartani Ukrajnában. Az ukrán elnök tegnap nyitottságát fejezte ki ez iránt, az alkotmányos korlátok dacára. Mindeközben az amerikai képviselőház megszavazta a Pentagon következő két évre szóló védelmi költségvetését, amely évi 400 millió dollár katonai segélyt biztosítana Kijevnek. A büdzsét még a szenátusnak jóvá kell hagynia. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 13:04
Ukrajna-terv: Donald Trump felemelte a hangját az európaiakkal szemben
2025. december 11. 10:05
A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről
×
×
×
×