Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én. A főváros a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit - jelentette be a főpolgármester, miután a Magyar Államkincstár törvénytelenül emelt le Budapest folyószámlájáról több mint 10 milliárd forintot.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Karácsony Gergely reagált a kormány új törvényjavaslatára

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A parlament szerdán tartotta a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. A főpolgármester szerint azonban nem újabb törvényekre van szükség, hanem arra, hogy a kormány fizesse ki tartozását a fővárosnak.

Az Országgyűlés jövő héten szavaz arról a törvényjavaslatról, amely a kormány szándékai szerint megakadályozná a főváros fizetésképtelenségét. A javaslat általános vitáját szerdán tartották. Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban feleslegesnek nevezte a tervezett jogszabályt. Úgy látja, hogy a mostani hatályos törvények szerint a fővárosnak jár a kormánytól nagyjából több mint 20 milliárd forint, illetve a bírósági végzés értelmében törvénytelen a fővárosi folyószámláról további inkasszót végrehajtani – ezeket a törvényeket kell betartania a kormánynak.

„Az, hogy most egy új törvényt fabrikálnak azért, hogy a saját politikai felelősségüket megpróbálják a közvélemény számára homályossá tenni, ez nem megoldás. Be kell tartani a mostani törvényeket, és akkor nem kell új törvényt hozni. Nem beszélve arról, hogy

ez az új törvény hogyha csak jövőre teszi lehetővé a fővárosnak, hogy hitelt vegyen föl, azt köszönjük szépen, de azt megoldjuk kereskedelmi bankokkal is.

A fő kérdés az, hogy a hitelképességünket meg tudjuk-e őrizni azzal, hogy az idei évet jogszerűen lezárjuk. Ehhez kellenek azok a források, amiket kormánydöntésekben garantálnak a fővárosnak, amiket mi hitelezünk meg az államnak. Nem kívánunk hitelt fölvenni az államtól, azt akarjuk, hogy az állam fizesse vissza azt, amit mi hitelezünk nekik” – közölte.

A főpolgármester szerdán személyesen vitte el az Építési és Közlekedési Minisztériumba azt a szerződéstervezetet, amely szerint a 12 milliárdos közösségi közlekedési támogatást a főváros számlájára utalnák.

„Az biztos, hogyha nem kapjuk meg azt a 12 milliárdos állami normatívát és nem kapjuk meg a meghitelezett trolipénzt, azt a bizonyos 8,8 milliárd forintot, akkor nem tudjuk zárni az évet. Ha ezt a pénzt megkapjuk, akkor közelebb vagyunk a megoldáshoz. Akkor is még rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy tudjuk az évet zárni és az újat elkezdeni, de ezek nélkül egészen biztosan nem tudjuk. És innentől kezdve, miközben a kormány garanciát vállalt arra, hogy ezeket a pénzeket kifizeti, az mégsem történik meg, akkor nyilvánvalóan az a politikai szándék, hogy a várost a fizetősképtelenség határáig sodorják. Éppen ezért ez nagyon súlyos elárulása lenne Budapest, és ezen keresztül az egész nemzet érdekének. Nagyon remélem, hogy a kormány ki fogja fizetni ezeket a pénzeket, főleg azért, mert ezt megígérték, és ez a pénz törvényesen jár a fővárosnak” – hangsúlyozta az InfoRádióban.

Kerestük az ügyben az Építési és Közlekedési Minisztériumot is. Amint válaszolnak, azt is közölni fogjuk.

