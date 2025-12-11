Ukrajna-terv: Donald Trump felemelte a hangját az európaiakkal szemben

Volodimir Zelenszkij „válasz-béketervének” tartalma, illetve Kijev hivatalos álláspontja egyelőre nem ismert. A dokumentumot sietve állították össze, mert a Trump-kormányzat nyomást fejt ki Kijevre, hogy karácsonyig állapodjon meg a békekötésről Moszkvával.

Az ukrán képviselőkkel beharangozott, csütörtöki megbeszélés előtt Donald Trump elnök szerda este telefonon tárgyalt Sir Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral. Ők voltak azok, akik egy közös, londoni találkozón dolgozhatták ki Zelenszkij válaszának főbb pontjait.

A beszélgetés után

az európai vezetők közös nyilatkozatukban „kritikus pillanatnak” nevezték az ukrajnai háború szempontjából a mostani időszakot,

amikor a transzatlanti szövetség egysége különösen fontos lenne. Trump viszont – saját elmondása szerint – „kemény szavakat” váltott az európai vezetőkkel.

Az amerikai elnök a Politicónak adott eheti interjújában ostorozta az Európai Uniót, azt állítva, hogy több vezetője „gyenge”, és hagyja, hogy a migráció megváltoztassa országát. Merz német kancellár közben nyíltan bírálta az amerikai nemzetbiztonsági irányelvek Európára vonatkozó részeit. Mindez nem lehetett jó felütés a szerdai beszélgetéshez.



Trump később Ukrajna perspektíváiról szólva közölte: szerinte Volodimir Zelenszkijnek „reálisan kell látnia” az ország helyzetét a béketárgyalásokban, és Washington majd „az alapján dönt”, hogy Kijev mit válaszol az amerikai javaslatokra.

Szerdán este aztán Kijev hivatalosan is elküldte saját pontokba szedett válaszát az amerikai béketervre. A dokumentumot Zelenszkij nemzetbiztonsági főtanácsadója és főtárgyalója, Rusztem Umerov továbbította Jared Kushnernek, Trump elnök befolyásos vejének. Ukrán tisztviselők szerint a válaszban javaslatok és módosítási ötletek szerepelnek, amelyek „megvalósíthatóvá tennék” a tervezetet. Ezek főként a problémás kérdésekre – így a megszállt területekre és a zaporizzsjei atomerőmű helyzetére – kínálnak alternatívákat.

A dokumentum véglegesítését megelőzően Kijev több napig egyeztetett európai partnereivel, főként a brit–francia–német „E3”-csoporttal. Ezzel párhuzamosan Trump is egyeztetett velük, és utalt rá, hogy a hétvégén akár személyes találkozóra is sor kerülhetne közte és Zelenszkij között. „Meglátjuk. Nem szeretnénk vesztegetni az időnket” – jegyezte meg.

A következő konkrét lépés azonban nem politikai, hanem katonai jellegű lesz: amerikai és ukrán magas rangú tisztek csütörtökön tartanak újabb videókonferenciát, hogy a béketerv technikai és biztonsági részleteit áttekintsék. A találkozótól azt remélik, tisztább képet kapnak arról, milyen irányba mozdulhat tovább a tárgyalási folyamat – amelyet mind Kijev, mind Washington egyre sürgetőbbnek érez.