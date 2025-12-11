ARÉNA - PODCASTOK
Csupasz fák ágai egy ködös tó fölött ősszel.
Nyitókép: Getty Images/Schon

Három repülő körözött Jászberény felett

Infostart

A sűrű köd okozott fennakadást a Debreceni Nemzetközi Repülőtér (DEB) forgalmában a hét elején. Összesen három, Debrecenbe érkező járatot érintett a rossz látási viszony, emiatt a Lufthansa müncheni járata Budapesten szállt le.

A Flightradar24 adatai szerint a Lufthansa LH1686-os számú, Münchenből induló járata Debrecen megközelítése után hosszú várakozásba kezdett a magyar légtérben. Mivel a hosszú körözés után sem sikerült a landolás, a gép végül a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (FERIHEGY) szállt le. A járat csak később, 11:45-kor érkezett meg a cívisvárosba - írja a haon.hu, amely térképet is közzétett.

A debreceni repülőtér rossz látási viszonyok közötti leszállást segítő ILS rendszere (CAT-I minősítés) ugyanis legalább 550 méter pályamenti látótávolságot (RVR) követel meg a leszálláshoz. A délelőtt folyamán a látótávolság Debrecen környékén alig haladta meg a 350 métert.

Két másik járatot is érintett a fennakadás.

Budapesten eközben a jobb felszereltségű, CAT-IIIB ILS rendszer lehetővé teszi a leszállást akár 75 méteres látótávolság esetén is, ami magyarázza, miért szállt le ott a Lufthansa járata.

A forgalmi fennakadások nem számítanak egyedi esetnek, mivel az elmúlt időszakban a köd miatt november 9-én a Lufthansa, november 11-én pedig a Wizz Air járata is kénytelen volt Budapesten leszállni.

24 ÓRA
Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.
Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett "Trump Aranykártyát" az amerikai adminisztráció - ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nobel Peace Prize winner María Corina Machado, who has been in hiding since January, speaks to the BBC in Oslo after her secretive journey.

