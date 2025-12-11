Három repülő körözött Jászberény felett

A Flightradar24 adatai szerint a Lufthansa LH1686-os számú, Münchenből induló járata Debrecen megközelítése után hosszú várakozásba kezdett a magyar légtérben. Mivel a hosszú körözés után sem sikerült a landolás, a gép végül a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (FERIHEGY) szállt le. A járat csak később, 11:45-kor érkezett meg a cívisvárosba - írja a haon.hu, amely térképet is közzétett.

A debreceni repülőtér rossz látási viszonyok közötti leszállást segítő ILS rendszere (CAT-I minősítés) ugyanis legalább 550 méter pályamenti látótávolságot (RVR) követel meg a leszálláshoz. A délelőtt folyamán a látótávolság Debrecen környékén alig haladta meg a 350 métert.

Két másik járatot is érintett a fennakadás.

Budapesten eközben a jobb felszereltségű, CAT-IIIB ILS rendszer lehetővé teszi a leszállást akár 75 méteres látótávolság esetén is, ami magyarázza, miért szállt le ott a Lufthansa járata.

A forgalmi fennakadások nem számítanak egyedi esetnek, mivel az elmúlt időszakban a köd miatt november 9-én a Lufthansa, november 11-én pedig a Wizz Air járata is kénytelen volt Budapesten leszállni.