ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.86
usd:
330.39
bux:
108570.17
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára

2025. december 9. 18:00
Maruzsa Zoltán a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. december 9. 19:30
Melyik gazdasági indexnek hihetünk?
2025. december 9. 18:50
Sportévkönyv 2025 – „A MOB 130-as rész igazán patinás”
2025. december 9. 18:16
Karácsony Gergely: amíg nem tudjuk a feltételeket, erről beszélni nevetséges
2025. december 9. 18:00
Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
2025. december 9. 17:06
Kereskedelmi Szövetség: ideje elgondolkodni az árrésstop létjogosultságán
2025. december 9. 16:45
Klímakutató: enyhe december, extrém hideg január és egy hónapos tél várható
2025. december 9. 16:33
Különleges helyzet állt elő Csehországban, két miniszterelnök van
2025. december 9. 16:10
Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk
×
×
×