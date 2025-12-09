ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
Natália
Ukrajna
Otthon Start
Aréna
Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
2025. december 9. 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Darázsfészek: olyat mutatott a ChatGPT, amit nagyon nem kellett volna
Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?
Régen nem jött ilyen inflációs adat – itt vannak a friss számok
A fekete olívabogyó valójában majdnem mindig átverés
Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére
Tragédia Tenerifén: több külföldi turista is meghalt egy óriási hullám miatt
Az üzemanyag az egyik oka annak, hogy az EU mégsem tiltja be az új belső égésű motorokat 2035-től
Rákkeltő fémeket találtak a Magyarországon jogszerűtlenül forgalmazott ízesített vape-ekben
2025. december 9. 19:30
Melyik gazdasági indexnek hihetünk?
2025. december 9. 18:50
Sportévkönyv 2025 – „A MOB 130-as rész igazán patinás”
2025. december 9. 18:16
Karácsony Gergely: amíg nem tudjuk a feltételeket, erről beszélni nevetséges
2025. december 9. 18:00
Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
2025. december 9. 17:06
Kereskedelmi Szövetség: ideje elgondolkodni az árrésstop létjogosultságán
2025. december 9. 16:45
Klímakutató: enyhe december, extrém hideg január és egy hónapos tél várható
2025. december 9. 16:33
Különleges helyzet állt elő Csehországban, két miniszterelnök van
2025. december 9. 16:10
Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk
