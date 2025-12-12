Különleges ókori leletet fedezett fel egy kecskepásztor – fotó

Egy török kecskepásztor terelgetés közben római kori leletre bukkant egy erdős hegységben, Kayacik közelében – írja a 24.hu a Heritage Daily beszámolója alapján.

A férfi egy sztélét, vagyis vésett képekkel, feliratokkal és motívumokkal dekorált kőoszlopot talált, amit az ókorban síremlékként használtak. A kecskepásztor értesítette felfedezéséről a helyi múzeumot, melynek régészei nehéz feladatot kaptak, ugyanis a lelőhely az utaktól távol, egy erdős hegyoldalon van, amelyet csak gyalog lehetett megközelíteni mintegy háromnegyed óra alatt.

A nehéz kőoszlopot végül hét óra alatt kézben hozták le a meredek, csúszós, kövekkel teli hegyről.

A megtalált sztélé mintegy 2100 éves. Az oszlop egyik oldalán egy nő és egy férfi képe látható, ami vélhetően egy családi portré lehet. Ruházatuk és hajviseletük a régió római kori mindennapjait, szokásait szemlélteti. A sztélén található feliratok több részletet is elárulnak a halottról, például hogy életében a helyi közösség nagyra becsült tagja lehetett.

Forrás: Anadolu Images

A szakemberek megkezdték a tisztítási és a konzerválási munkálatokat a sztélén, ami mindezek után bekerülhet a hely múzeum gyűjteményébe.