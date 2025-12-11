ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
A mesterséges intelligenciát imitáló digitális koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Lemon_tm

Kiderült, ki lett az év embere a Time magazinnál – meglepő a választás

Infostart

A magazin csütörtökön bejelentette, hogy idén nem egyetlen személyt tüntet ki, hanem egy egész alkotóközösséget.

Nagy meglepetésre idén nem egy személy kapta meg Az év embere díjat a Time magazintól, hanem az „AI építészei”, akik a szerkesztőség indoklása szerint olyan hatást gyakorolnak a világra, amely átformálja a mindennapokat és a jövőt is – írja az Origo a magazin beszámolója alapján.

A magazin idén azoknak a fejlesztőknek és kutatóknak a munkáját szerette volna elismerni, akik létrehozták a gondolkodó gépek korszakát. A lap indoklása szerint munkájuk egyszerre nyűgözi le és aggasztja az emberiséget.

Az idei díj valójában olyan egyéneket és szervezeteket ismer el, akik kulcsszerepet játszottak az AI fejlődésében, így például:

  • Jensen Huang, az Nvidia vezetője, amely vállalat az AI-hardver piac egyik legfontosabb szereplője
  • Sam Altman, az OpenAI vezetője, amely cég a generatív modelleket tette népszerűvé
  • más techvezetők és fejlesztők, akik kulcsfiguráknak számítanak az AI térnyerésében

A Time magazin 1927 óta ítéli oda Az év embere díjat, és nem kizárólag egy ember kaphatja meg: előfordult már, hogy házaspár, egy egész közösség vagy egy elvont jelenség részesült benne. Például maga a számítógép, az internetet használó emberek összessége, vagy azok, akik a hallgatást megtörték valamilyen fontos ügy érdekében.

mesterséges intelligencia

time

év embere

