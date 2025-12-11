Kiderült, ki lett az év embere a Time magazinnál – meglepő a választás

Nagy meglepetésre idén nem egy személy kapta meg Az év embere díjat a Time magazintól, hanem az „AI építészei”, akik a szerkesztőség indoklása szerint olyan hatást gyakorolnak a világra, amely átformálja a mindennapokat és a jövőt is – írja az Origo a magazin beszámolója alapján.

A magazin idén azoknak a fejlesztőknek és kutatóknak a munkáját szerette volna elismerni, akik létrehozták a gondolkodó gépek korszakát. A lap indoklása szerint munkájuk egyszerre nyűgözi le és aggasztja az emberiséget.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



Az idei díj valójában olyan egyéneket és szervezeteket ismer el, akik kulcsszerepet játszottak az AI fejlődésében, így például:

Jensen Huang, az Nvidia vezetője, amely vállalat az AI-hardver piac egyik legfontosabb szereplője

Sam Altman, az OpenAI vezetője, amely cég a generatív modelleket tette népszerűvé

más techvezetők és fejlesztők, akik kulcsfiguráknak számítanak az AI térnyerésében

A Time magazin 1927 óta ítéli oda Az év embere díjat, és nem kizárólag egy ember kaphatja meg: előfordult már, hogy házaspár, egy egész közösség vagy egy elvont jelenség részesült benne. Például maga a számítógép, az internetet használó emberek összessége, vagy azok, akik a hallgatást megtörték valamilyen fontos ügy érdekében.