2025. december 11. csütörtök Árpád
Karácsony Gergely főpolgármester (j) a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) a Gellért rakparton 2025. június 28-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Vádemelési javaslat a főpolgármester ellen a Budapest Büszkeség miatt

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Vádemelést javasol a rendőrség a főpolgármester ellen a betiltott Pride helyett megrendezett Budapest Büszeség felvonulás megszervezése miatt.

Vádemelési javaslattal zárult a Budapest Büszkeség menete ügyében indult nyomozás – tudatta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban.

„A gyülekezési jog megsértésével vádolnak, ami teljesen abszurd, hiszen a fővárosi önkormányzatnak nincsen joga a gyülekezéshez. Ahhoz van joga, és ezt semmilyen törvény nem korlátozza, hogy a saját közterületein olyan rendezvény tartson, amilyet akar. Éppen ezért az elmúlt évtizedekben a civilek által szervezett Budapest Pride helyett idén a Fővárosi Önkormányzat által szervezett budapesti büszkeségmenetet tartottunk” – emelte ki.

Úgy értékelt, hogy 15 éve egy olyan rendszer működik, amely gyűlöl minden társadalmi autonómiát, a szabadság kis vagy nagyobb szigeteit, „többek között gyűlöli a fővárosi önkormányzatot is”.

„Pénzügyi megszorításokkal megpróbálták elérni azt, hogy a városvezetésnek ne legyen szabad keze abban, hogy felhasználja a város saját forrásait. Most arra is kísérletet tesznek, hogy még szabadlábon se maradhasson a főpolgármester. Azonban egy olyan rendszerben, ahol a jog nem az embereket védi, hanem a hatalmat, ebben a szabad közösségeket fojtogató rendszerben a szabad város főpolgármestereként törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor büntetőjogi eszközökkel is fellépnek ellene” – mondta.

A parlament szerdán tartotta a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Ezt megemlítve a videóban Karácsony Gergely azt mondta, hogy ez a javaslat „börtönnel fenyegeti a főpolgármestert, hogy ha nem járul hozzá a város kizsebeléséhez”, és ez is azt mutatja, hogy „a rendszer eljutott a végső töréspontig, hogy nem bírják elviselni azt, hogy vannak még Magyarországon szabad emberek, és vannak még Magyarországon szabad önkormányzatok”.

Ezért valójában büszke erre a vádemelésre – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a város szabadsága érdekében vállalt minden politikai kockázatot, és büszkén áll ki a bíróság elé, hogy megvédje a saját maga és a városa szabadságát.

vádemelési javaslat

budapest pride

karácsony gergely

budapest büszkeség

