Ismét Kopasz Bálint lett az év kajakosa – jövőre visszatérne a páros versenyzéshez az olimpiai bajnok

A férfiaknál Kopasz Bálint, míg a nőknél Csikós Zsóka lett az év magyar kajakosa. A magyar szövetség ünnepélyes keretek között a Stopper hajón adta át a díjakat. Kopasz Bálintot pályafutása során hetedszer választották meg az év legjobbjának, miután a férfi kajak egyesek 1000 méteres számában a júniusi, racicei Eb-n bronz-, az augusztusi, milánói vb-n pedig aranyérmet nyert. Az algyői versenyző a férfi kajakosok királyszámának első magyar háromszoros világbajnoka lett, és a szám sportágtörténeti örökranglistáján felkapaszkodott a negyedik helyre a német Rüdiger Helm (5 arany, 1-1 ezüst- és bronzérem), a norvég Knut Holmann (4–2–2) és a portugál Fernando Pimenta (3–2–3) mögé.

Kopasz Bálint az InfoRádióban azt mondta, a 2025-ös év jobban sikerült neki ahhoz képest, mint amit várt. Az aktuális olimpiát követő évet egyesek „pihenősebbre” szokták venni, őrá azonban nem igaz ez a megállapítás, hiszen a 2021-es tokiói játékok – ahol aranyérmes lett – után, 2022-ben a müncheni Eb-ről és a dartmouth-i vb-ről egyaránt két-két arannyal tért haza. A párizsi olimpiát követő évet is sikeresen, kiváló eredményekkel zárta, de előzetesen nem gondolta volna, hogy ennyire jól sikerül a felkészülése az idei szezonra. Bevallotta, hogy az idei alapozásnál a megszokottnál könnyebb edzéseket végeztek, de ez egyáltalán nem bosszulta meg magát, mert természetesen komolyan vette a tréningeket.

A júniusi, racicei Európa-bajnokságon a portugál Fernando Pimenta és a svéd Martin Nathell mögött harmadik lett, de úgy véli, nem kell szégyenkeznie emiatt, hiszen betegség is hátráltatta abban az időszakban. Mint fogalmazott, ez sajnos meglátszódott az akkori teljesítményén és eredményén, de mindenképpen pozitívum, hogy azon a világversenyen sem maradt dobogós helyezés nélkül.

Kopasz Bálint hozzátette: egyebek mellett a könnyebb felkészülés hatására is „nagyon jól ment” a hajója a 2025-ös év legfontosabb versenyein, jövőre azonban már nem akar ennyire tartalékolni.

Már megkezdte az edzéseket a következő szezonra, és saját elmondása szerint magasabb fokozatra kapcsolt ahhoz képest, mint amit a 2025-ös év előtt nyújtott a tréningeken.

Bízik benne, hogy ezzel a hozzáállással és intenzitással nem lesz gond az állóképességével, amire óriási szükség van az 1000 méteres távon.

Az algyői kajakos nagyon jó érzésekkel zárta a milánói világbajnokságot, és ahogy fogalmazott, jót tett a lelkének, hogy egy évvel az olimpiai bronz után vb-aranyat szerzett. Továbbra is azt gondolja, a 2024-es évben mutatott formája és a párizsi játékok előtt elért eredményei alapján reális cél volt a címvédés a francia fővárosban. A mai napig nem tudja, mi okozta az akkori „bakit”, nem sikerült rájönnie, miért kötött be annyira a keze az utolsó 200 méteren. A történtek hatására sem változtatott az edzésprogramján, és az idei sikereket látva, ez jó döntésnek bizonyult. „Tartjuk a jól megszokott ritmust, és próbálunk még fejleszteni bizonyos dolgokat a gyógytorna segítségével, aminek hatására azt gondolom, tudok még javulni pálya közben az 1000 méteres távon” – fejtegette az ötszörös világbajnok.

Kopasz Bálint a korábbi években nemcsak egyesben, hanem csapathajóban is nagy sikereket ért el. Nádas Bencével a kajak kettesek 500 méteres számában egy Eb-aranyat, egy vb-aranyat és egy vb-ezüstöt nyertek. Idén azonban az egyesre koncentrált az olimpiai bajnok, főleg azért, mert kímélni akarta magát az olimpia utáni évben

Azt tervezi, hogy jövőre ismét fog versenyezni K–2 500 méteren, de azt még nem tudja, kivel.

Legkésőbb március közepéig ez el fog dőlni, hiszen április végén már válogatóversenyek lesznek. Kopasz Bálint az ősszel két melegövi helyszínen, Belekben és Sevillában edzőtáborozott, ahol a párost is gyakorolta, szóval tényleg komolyan veszi a csapatversenyzéshez való visszatérést. A tavaszi felkészülés és az adott forma alapján határoznak majd arról, ki lesz a párja. Emlékeztetett, hogy korábban jól ment a közös munka és a versenyzés Opavszky Márkkal, Csizmadia Kolossal és Nádas Bencével is, így van mire építkezni.

Az olimpiai bajnok kajakos a négyessel kapcsolatban úgy fogalmazott, még nem látja, hogy bevállalja-e, de nem akarja kizárni ennek a lehetőségét sem. Úgy véli, nem most kell döntést hoznia erről, ez egy távolabbi lehetséges cél lehet.

Kopasz Bálint 2026-ban még nagyobb csatákra számít. Azt vette észre, hogy idén a nagymenők közül Fernando Pimenta, Josef Dostál és Thomas Green is visszafogottabban versenyzett, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen hosszú évek óta a topon teljesítenek. Arra számít, hogy jövőre ők is komolyabban rákapcsolnak, így hatalmas küzdelmek, szoros versenyek várhatók a királyszám legjobbjai között.

(A nyitóképen: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Kopasz Bálint kajakos és Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Magyar Kajak-Kenu Szövetség év végi díjátadóján a Stopper hajón, 2025. december 10-én.)