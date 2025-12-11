Nemet mond bunyós bringaút helyzetének rendezésére a kerékpárügyi államtitkár

Noha korábban a témához tartozó kérdések széles skáláján egyetértés alakult ki Budakalász vezetése és a Magyar Kerékpárosklub között az EuroVelo6 kerékpárút helyi szakaszának problémáival és azok megoldásával kapcsolatban, az ügyben most reagáló kormányzati ágens, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár, Révész Máriusz a város vezetőjének írt válaszlevelében mond nemet a sok éve konfliktusos szakasz kerékpáros forgalmának „megosztására”; gyorsabbakra és lassabbakra.

Ismert, 2020-ban átadták a békásmegyeri fővároshatár és Szentendre között az új kerékpárutat, amely az ország legforgalmasabb kerékpáros közlekedési útját, az EuroVelo6 torzóként maradt szakaszait kötötte össze hiánypótlásként. A város már 2019-ben figyelmeztetett, hogy az akkor még kivitelezés előtt álló út számos közlekedési konfliktust felszínre hoz majd a Lupa-tó és a Duna közötti rekreációs zónában. Ez így is lett, sokszor verbális inzultus, olykor verekedés is van ott, a korábban idilli nyugalmat árasztott, festői ártérben, a résztvevők hol gyalogosok, hol futók, hol kerékpárosok, hol egy rövid szakaszon autósok, hol kutyasétáltatók. A helyszínt ráadásul az utóbbi években már gazdagítja, vagyis november elejéig gazdagította a Manófalva installációja, amelyet kiegészítés, felújítás után gyakorlatilag egy nappal ismeretlenek szétvertek, széles körben elfogadott vélekedés szerint a helyi konfilktusok részeként, annak vélt feloldásaként, mivel a Manófalva csodálói sokszor nagy létszámban álldogálltak ott, az ártéri erőben, ahol egy keskeny tengelyen osztoznak a közlekedés és a rekreációs tevékenységek résztvevői. Ez az esemény indukálta, hogy a helyiek, a kerékpárosok és az államtitkárság felvegye a fonalat a helyzet megoldása érdekében, ezért is egyeztetett a közelmúltban a város a Magyar Kerékpárosklubbal.

Budakalász polgármestere, Forián-Szabó Gergely, aki a Facebookon osztotta meg a rendszeres megkereséseikre írt államtitkári válaszlevelet, úgy vélekedik: korábban is udvariasan „lepattintották”, most sem történt ez másképp. Révész Máriusz azt írta: az attraktivitás és a természeti környezet élményszerű megjelenése az elsődleges szempont, pedig a város és a Kerékpárosklub csak annyit szeretett volna elérni, hogy jöjjön létre egy párhuzamos infrastruktúra a kerékpáros forgalom egy része számára, azoknak, akik gyorsabban tudnának és szeretnének is haladni.

Az ugyanakkor tény, hogy az ártéri szakasz kerékpárútnak készült az EuroVelo6 részeként, csakhogy végül ezt közös kerékpáros-gyalogos tengelyként adták át öt éve.

„Egy szép tavaszi hétvégén pedig szeretettel várom államtitkár urat a kalászi Duna-partra, hogy személyesen győződjön meg arról, hogy a természeti környezet élményszerű megjelenítése hogy néz ki a valóságban” – zárul Forián-Szabó Gergely posztja, amelyben az államtitkári levél is olvasható.