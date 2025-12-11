ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.7
usd:
325.45
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: magyarepitok.hu

Nemet mond bunyós bringaút helyzetének rendezésére a kerékpárügyi államtitkár

Infostart

A Magyar Kerékpárosklub és Budakalász Manófalva-dúlást követett egyeztetését követően a városvezető levelet írt az Aktív Magyarországért felelős államtitkárnak, az államtitkár most válaszolt, Forián-Szabó Gergely pedig meghívta Révész Máriuszt, hogy megmutassa neki, mi jött létre az EuroVelo6 vonalán öt év alatt.

Noha korábban a témához tartozó kérdések széles skáláján egyetértés alakult ki Budakalász vezetése és a Magyar Kerékpárosklub között az EuroVelo6 kerékpárút helyi szakaszának problémáival és azok megoldásával kapcsolatban, az ügyben most reagáló kormányzati ágens, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár, Révész Máriusz a város vezetőjének írt válaszlevelében mond nemet a sok éve konfliktusos szakasz kerékpáros forgalmának „megosztására”; gyorsabbakra és lassabbakra.

Ismert, 2020-ban átadták a békásmegyeri fővároshatár és Szentendre között az új kerékpárutat, amely az ország legforgalmasabb kerékpáros közlekedési útját, az EuroVelo6 torzóként maradt szakaszait kötötte össze hiánypótlásként. A város már 2019-ben figyelmeztetett, hogy az akkor még kivitelezés előtt álló út számos közlekedési konfliktust felszínre hoz majd a Lupa-tó és a Duna közötti rekreációs zónában. Ez így is lett, sokszor verbális inzultus, olykor verekedés is van ott, a korábban idilli nyugalmat árasztott, festői ártérben, a résztvevők hol gyalogosok, hol futók, hol kerékpárosok, hol egy rövid szakaszon autósok, hol kutyasétáltatók. A helyszínt ráadásul az utóbbi években már gazdagítja, vagyis november elejéig gazdagította a Manófalva installációja, amelyet kiegészítés, felújítás után gyakorlatilag egy nappal ismeretlenek szétvertek, széles körben elfogadott vélekedés szerint a helyi konfilktusok részeként, annak vélt feloldásaként, mivel a Manófalva csodálói sokszor nagy létszámban álldogálltak ott, az ártéri erőben, ahol egy keskeny tengelyen osztoznak a közlekedés és a rekreációs tevékenységek résztvevői. Ez az esemény indukálta, hogy a helyiek, a kerékpárosok és az államtitkárság felvegye a fonalat a helyzet megoldása érdekében, ezért is egyeztetett a közelmúltban a város a Magyar Kerékpárosklubbal.

Budakalász polgármestere, Forián-Szabó Gergely, aki a Facebookon osztotta meg a rendszeres megkereséseikre írt államtitkári válaszlevelet, úgy vélekedik: korábban is udvariasan „lepattintották”, most sem történt ez másképp. Révész Máriusz azt írta: az attraktivitás és a természeti környezet élményszerű megjelenése az elsődleges szempont, pedig a város és a Kerékpárosklub csak annyit szeretett volna elérni, hogy jöjjön létre egy párhuzamos infrastruktúra a kerékpáros forgalom egy része számára, azoknak, akik gyorsabban tudnának és szeretnének is haladni.

Az ugyanakkor tény, hogy az ártéri szakasz kerékpárútnak készült az EuroVelo6 részeként, csakhogy végül ezt közös kerékpáros-gyalogos tengelyként adták át öt éve.

„Egy szép tavaszi hétvégén pedig szeretettel várom államtitkár urat a kalászi Duna-partra, hogy személyesen győződjön meg arról, hogy a természeti környezet élményszerű megjelenítése hogy néz ki a valóságban” – zárul Forián-Szabó Gergely posztja, amelyben az államtitkári levél is olvasható.

Kezdőlap    Belföld    Nemet mond bunyós bringaút helyzetének rendezésére a kerékpárügyi államtitkár

kerékpárút

budakalász

eurovelo 6

forián-szabó gergely

manófalva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hónapok óta titokban fejlesztették: csütörtöktől elérhető a ChatGPT új szupermodellje

Hónapok óta titokban fejlesztették: csütörtöktől elérhető a ChatGPT új szupermodellje

Az OpenAI bemutatta legújabb, GPT-5.2 nevű mesterséges intelligencia modelljét, melyről a CNBC közölt részleteket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon nem mindegy, hol keresel kiadó lakást: brutál különbségek vannak a piacon

Nagyon nem mindegy, hol keresel kiadó lakást: brutál különbségek vannak a piacon

Budapesten csak mérsékelt áremelkedés látszik, a vidéki nagyvárosokban ugyanakkor jóval dinamikusabb volt a drágulás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House giving briefing after US seizes oil tanker off Venezuela

White House giving briefing after US seizes oil tanker off Venezuela

The Trump administration says the tanker was involved in “illicit oil shipping”, but Venezuela accuses the US of “theft” and “piracy”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 19:09
MCC-gimnáziumrangsor – Wittmann Zsolt: sokat segítenek a tényszámok, de nem minden derül ki belőlük
2025. december 11. 18:23
Tizenegy új műjégpálya nyílik
×
×
×
×