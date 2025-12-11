A MotoGP-s világbajnok lakóautójából lopták el hétmilliós kerékpárját

A 44 éves férfi KTM-es szerelőnek álcázva magát bejutott a MotoGP a valenciai paddockjába, majd ellopta Jorge Martin egyedi Pinarello kerékpárját. A 2024-es világbajnok lakóautójából eltűnt bicikli értékét 15-20 ezer euróra becsülik, és csupán néhány darab készült belőle.

A nyomozók a lopás napján készült térfigyelő kamerák, majd egy közeli benzinkút biztonsági felvételei alapján azonosították a gyanúsítottat, aki a felvételeken még mindig KTM-es felszerelést viselt, és a kerékpár is nála volt.

A tolvajt madridi otthonában fogták el. Kiderült, hogy már korábban is többször volt dolga a rendőrséggel lopás miatt, és nem sokkal az eset előtt szabadult a börtönből.A különleges Pinarello kerékpár visszakerül Jorge Martinhoz.