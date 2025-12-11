ARÉNA - PODCASTOK
Belső kép egy esőtől vizes szélvédőről.
Nyitókép: Unsplash

Megint jön a front, nem fogunk örülni, olyan időjárást hoz

Infostart

Alig csökkenő felhőzet, köd, szitálás, itt-ott eső – ez vár ránk csütörtökön.

Csütörtökön egy gyenge hidegfront érinti hazánkat, ami a Dunántúlon és az északi tájakon helyenként vékonyíthatja, szakíthatja a felhőzetet – írja a HungaroMet előrejelzése. Azonban az ország nagyobb részén várhatóan borongós, párás, helyenként ködös maradhat az idő.

Délelőtt titkul a köd, emellett nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. Szitálás, északkeleten

helyenként gyenge eső is előfordulhat. Estétől a kevésbé felhős, derült részeken újból romlanak a látási viszonyok, köd képződik.

Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között változik, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő.

Pénteken ugyanilyen idő lesz, előtte éjjel néhol fagyhat is: A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

