Akad egy dátum, ameddig biztosan maradhat Xabi Alonso a Real Madrid élén

A Madrid jól kezdett és Rodrygo a 28. percben szerzett góljával a vezetést is megszerezte. Érdekes volt látni, hogy a 32 góltalan meccs után eredményes brazil a vezetést megszerezve a vezetőedzőhöz rohant először ünnepelni.

A spanyol lapok, így a Marca és az El Pais szerint is, az első félóra vitathatatlanul a Real Madrid egyik legjobb időszaka volt ebben a szezonban: a magas letámadások és a gyors átmenetek megzavarták a Cityt, Vinícius Júnior és Jude Bellingham pedig helyzeteket tudott teremteni a bal szélen. „A Madrid első félórája majdnem tökéletes volt” – jegyezte meg a semleges Al Jazeera, elismerően.

Azonban a megszokott gyengeségek hamarosan újra felszínre kerültek. A Real „önmagát lőtte lábon” a védekezési hibákkal. Előbb a City 19 éves játékosa, Nico O’Reilly egy szöglet után egyenlített, majd Antonio Rüdiger leteperte Erling Haalandot, aki a VAR-ellenőrzés után büntetőt kapott. Be is lőtte. Hiába indult jól a mérkőzés, a Bernabéu közönsége mégis elégedetlenül fogadta a féidő végét jelző sípszót.

A második félidőben Pep Guardiola Cityje kézben tartotta a mérkőzést. Kényelmes helyzetben volt, nem kellett mindenáron eröltetnie a támadásokat, miközben a szélsők, Jérémy Doku és Phil Foden állandó veszélyt jelentettek a madridi védelemre.

Ahogyan telt az idő, úgy fogyott a madridista szurkolók túrelme, egyre többször fütyültek. Érezték, hogy nem tud egyenlíteni a csapatuk. Ehhez egyébként a csereként beálló Endrick járt a legközelebb, aki a kapufát találta el.

Xabi Alonso hiába szerette volna beküldeni Kylian Mbappét, ő is tudta, hogy a francia világbajnok, aki a mostani idényben, e találkozó előtt, a Real Madrid összes góljának 57 százalékát szerezte, s aki fölényesen vezeti a BL góllövőlistáját, csak „ijesztgetésnek” ül a kispadon, nem tud játszani.

A Madrid „alulmaradt, nem kapitulált”, írta az egyik lap, de a helyzet mégis az: négy nap alatt másodszor is kikapott a csapat a Bernabéuban. A játék és főleg az eredmény „nem oszlatta el a ködöt” a jelenlegi kritikus helyzetben.

„A teljesítmény időnként pozitív volt” – írta Sid Lowe, a spanyol futball egyik leghíresebb brit elemzője, rámutatva, hogy a Real a vereség ellenére „életjeleket és szellemiséget mutatott, valamit a régi Madridból”.

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, Rodrygo és Jude Bellingham kapta a legtöbb dicséretet, az első gólnál hibázó Thibaut Courtois (pedig utána több jó védése is volt), valamint Antonio Rüdiger a legtöbb kritikát. Xabi Alonsót a védelem összetételét tekintve nem érheti bírálat: szinte mindenki játszott, aki egészséges, miután két jobbhátvédje, három középső védője és egy balhátvédje is sérült.

Rüdiger világklasszis volt, madridi pályafutása során is szerzett érdemeket, de Huijsen és Éder Militao kiesése miatt kapott szerepet. Korábban volt jó meccse Erling Haaland ellen, a mostani nem az volt.

Xabi Alonso immár lassan nyolc hónapja irányítja a Madridot, s bár bírálói is elismerik, igyekszik itt is megvalósítani a Bayer Leverkusentől látott agresszív játékmódot, egyelőre kevés a bevált figura, az összjáték, ami különösen a felállt védelmek ellen szükséges lenne. Rodrygo mostani (egyébként leginkább egyéni bravúrnak nevezhető) gólja ellenére a támadójáték eredményessége Kylian Mbappén múlik. Ha ő nem játszhat, a gólszerzés esélye sokat csökken.

A spanyol rádiókommentátor, Antón Maena szerint bár Xabi Alonso játékterve ígéretesnek tűnt 30 percen keresztül, a vereség rávilágított a Real Madrid gyengeségeire ebben a nehéz időszakban. Szerinte a Bernabéu közönsége érezte, hogy „a csapatnak nincs meg a játéka ahhoz, hogy legyőzzön egy nagy csapatot a Bajnokok Ligájában”.

A Real Madrid négypontos hátrányban áll a Barcelonával szemben a La Ligában és hetedik a Bajnokok Ligája tabelláján az őszi zárást jelentő hatodik forduló után. Helyzete egyik sorozatban sem kilátástalan, de nem is jó.

Szembetűnő a különbség a szezonkezdet és a folytatás között. A Real ragyogó kezdés (15 győzelem az első 16 meccsen, köztük egy El Clásico-győzelem) után zuhanórepülésbe kezdett. A legutóbbi nyolc mérkőzésen mindössze két győzelmet aratott, három vereséget és három döntetlent jegyzett.

A spanyol média a mérkőzés előtt nagy terjedelemben számolt be arról, hogy a Manchester City elleni vereség Alonso vezetőedzői működésének végét jelentheti. Tény, hogy a klub vezetői a Celta elleni vereség után találkoztak, hogy megvitassák az edző jövőjét, s ahol, például a Guardian információja szerint, egy utolsó esélyt fogalmaztak meg.

A futballban nincs fontosabb az eredménynél, de kérdés, hogy számon lehet-e kérni Xabi Alonsón egy ilyen kaliberű csapat ellen a vereséget, ha nem tudja bevetni Kylian Mbappét és nem számíthat hat védőjátékosára, valamint Eduardo Camavingára sem,

A legfrissebb információk szerint az Alavés elleni, hétvégi mérkőzésen mindenképpen Xabi Alonso dirigálja majd a Real Madridot. A Football-Espana szerint Florentino Pérez elnök „nem haragudott” a szerdai vereség után, és nem szorgalmazza Alonso menesztését. A The Athletic újságírója, Guillermo Rai szerint a klub vezetői az adott helyzetben elismeréssel fogadták, hogy a csapat „versenyzett” a Cityvel, és készek „elhalasztani a végső döntést” Alonso jövőjével kapcsolatban. Remélik, hogy egy idegenbeli győzelem az Alavés ellen új lendületet adhat. A Marca és a BBC Sport is arról számolt be, hogy a Real vezetősége türelemre int, és úgy döntött, hogy nem hajt végre elhamarkodott változtatásokat a szezon közepén.