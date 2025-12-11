ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.63
usd:
326.11
bux:
109502.83
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ügynek jelenleg már hét terheltje van. A három eltételezett elkövetőn kívül további négyen kerültek bűnügyi felügyelet alá szerdán, egyikük kényszerintézkedéséről később várható döntés.

A héten kihallgatott újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozta az ügyészség az úgynevezett Szőlő utcai ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mindhárom őrizetbe vett gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelésének indítványozását. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró a csütörtöki napon dönt – tették hozzá.

A közleményben felidézték: a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében három férfit gyanúsított meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. Ezen cselekmények közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntettének minősülnek, amely bűncselekményeket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni – ismertették, hozzátéve: a rendelkezésre álló adatok szerint

„a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett. Abban az esetben, amikor a bántalmazás sérelmek elhallgatását célozta, megalapozott gyanú tárgyát képezte az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntette is.”

A bántalmazáson túlmenően a közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntette is a terhére róható annak a gyanúsítottnak, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségrevonását.

Rögzítették, az ügynek jelenleg hét terheltje van: a fenti három feltételezett elkövetőn túlmenően további három letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben lévő gyanúsított – a korábbi igazgató, az élettársa és egy ügyintéző –, valamint a szerda délután őrizetbe vett személy, akinek a kényszerintézkedéséről később várható döntés.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását

rendőrség

gyanúsított

letartóztatás

nyomozás

bántalmazás

javítóintézet

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről

A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről
„Kína vereséget mérne az amerikai erőkre egy tajvani konfliktusban” – ezt sugallja egy kiszivárgott katonai dokumentum. Az anyag szerint a Pentagon által rendezett szimulációkban rendre a kínaiak győznek, mert olcsó és hatékony fegyvereket tudnak bevetni az amerikai hajók ellen.
 

Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

Donald Trump szerint el kell adni a CNN tévécsatornát

Bevándorlás: Donald Trump előhúzta az egymillió dolláros Aranykártyát

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importál Azerbajdzsántól - tudhattuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook posztjából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 11:40
„Másodperces büntetés” alapján fogdosta a rábízott diákokat a molesztáló oktató
2025. december 11. 08:13
Magyar szálak az EU „most wanted” listája mentén
×
×
×
×