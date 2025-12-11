ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
Nyitókép: Energiaügyi Minisztérium/Facebook

Elektromos autók: újraindul a vita a kínai minimáláras javaslatról az Európai Unióval

Infostart / MTI

Kína közölte: folytatódnak az Európai Unióval az egyeztetések a kínai elektromos autók ármegállapodásáról.

Miközben folytatódik a párbeszéd Kína és az Európai Unió (EU) között a kereskedelmi védintézkedésekről, az EU és egyes kínai vállalatok külön tárgyalásai kockára tehetik a kölcsönös bizalmat, és lassíthatják az általános előrehaladást – közölte csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium.

Ho Ja-tung, a minisztérium szóvivője pekingi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a felek a hét elején kereskedelmi védintézkedésekről szóló megbeszéléseket folytattak, és a konzultációk a jövő héten is folytatódnak.

„Kína üdvözli az EU döntését, hogy újraindítja a minimálár-megállapodásra vonatkozó konzultációkat,

és értékeli, hogy az EU visszatért a párbeszéden alapuló konfliktuskezelés útjára” - fogalmazott.

A szóvivő szerint a kínai gépipari és elektronikai import-export kamarát több kínai vállalat hatalmazta fel egy olyan javaslat előterjesztésére, amely egységes iparági álláspontot képvisel - emelte ki, hozzátéve, hogy a felek ezen az alapon több fordulóban folytattak konzultációkat, és előrelépést értek el.

„Kína reméli, hogy az EU betartja a kétoldalú vezetői szinten elért fontos konszenzust, szigorúan követi a megkülönböztetésmentesség elvét, és a korábbi munkára alapozva mielőbb párbeszéd útján rendezi a súrlódásokat” – közölte.

Hozzátette: ez elősegítené mindkét fél iparágainak fejlődését egy nyitott és stabil piaci környezetben.

Az Európai Unió 2024 októberében akár 45,3 százalékos vámokat hagyott jóvá azokra a kínai elektromos autókra, amelyek esetében a brüsszeli vizsgálat szerint tisztességtelen állami támogatások befolyásolhatják a piaci verseny alakulását.

Peking szerint gyártói versenyképesebbek, és a vámok helyett minimáláras megoldást javasolt.

kína

európai unió

elektromos autó

